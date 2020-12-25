快訊

野溪溫泉安全須知：行前必備知識與裝備經驗談

聯發科首度超越高通 成全球最大智慧手機晶片供應商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國社區金點獎 新北拿下卓越縣市特別獎

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市社會局老人科長林妏燕（右起）從副總統賴清德手中接下入圍縣市特別獎榮譽。圖／新北社會局提供
新北市社會局老人科長林妏燕（右起）從副總統賴清德手中接下入圍縣市特別獎榮譽。圖／新北社會局提供

第六屆全國社區金點獎昨在國父紀念館舉辦，下城社區總幹事程燕鳳等人為地方付出獲得金點之星個人獎，新北市更獲得卓越縣市特別獎，均由副總統賴清德頒獎表揚，新北社會局長張錦麗指出，這是15個局處共同努力的成果。

新北市共入圍12項全國社區金點獎，最終獲得榮獲卓越縣市特別獎、金點之星團體獎和個人獎，以及6名長照金點英雌（雄）共9項獲獎，成為新北市升格10年最好的耶誕禮物。

下城社區總幹事程燕鳳蹲點20年，帶領長輩和世代志工接軌獲得金點之星個人獎，程燕鳳說，志工邀請長者來社區完後心情都很好，她也邀請耕莘醫院護理師、健康講師教導長被如何運動、如何吃，她僅是出一張嘴，是志工給予協助。

新北社會局指出，十分托老中心據點的蔡碧真今年入圍第2次，被長輩暱稱為「小碧」，對於長輩的生活之需有求必應，是長輩口中的7-11，可惜遺珠之憾。

社會局表示，全國有4200個據點僅有21個據點是入圍者，新北市泰山大科社區將傳統竹編文化融入長輩的健康促進中，甚至用竹編做防爆紫絲帶、引進黎明技術學院餐飲師生推動惜食分享，照顧長輩的飲食健康，順利拿下團體獎。

當代表最高榮譽的卓越縣市特別僅有5縣市獲獎，新北為其中1縣市，新北社會局老人科長林妏燕指出，感謝新北435個據點的共同努力和付出，這也是新北升格10年的最好禮物。

新店下城社區總幹事程燕鳳（右4）蹲點20年 ，榮獲第6屆金點之星。圖／新北社會局提供
新店下城社區總幹事程燕鳳（右4）蹲點20年 ，榮獲第6屆金點之星。圖／新北社會局提供
泰山大科前理事長蔡黃阿員（右起）上台接受副總統賴清德頒發金點之星團體獎。圖／新北社會局提供
泰山大科前理事長蔡黃阿員（右起）上台接受副總統賴清德頒發金點之星團體獎。圖／新北社會局提供

紀念館 長照

延伸閱讀

影／詐騙機房接線生轉行種大麻 才種3個月被新北警逮

「小英故鄉」屏東楓港　奪環保署減碳創意優等獎

影／高榮南分院辦化妝舞會 號召社區參與發表長照成果

詐騙通緝犯轉行種大麻 新北警趁出門時逮捕

相關新聞

就職6周年 柯文哲：未來兩年一定會看到台北市巨大改變

台北市長柯文哲就職六周年，上午舉行記者會，以「這六年來我想說的話」為題，向市民報告施政成果。和去年不同的是，記者會地點選...

就職6週年 柯文哲：我們現在是全國的招商王

台北市長柯文哲就職六周年，上午舉行記者會，以「這六年來我想說的話」為題，向市民報告施政成果。柯文哲也強調北市的執行力，他...

影／任職滿2周年、下一步2024？ 侯友宜：讓新北更好

新北市長侯友宜任職滿2周年，被問及是否有機會問鼎2024年，及進一步規畫，侯友宜表示，他是新北市的市長，現在最重要的規畫...

影／八里煙火如何管制？侯友宜：隨疫情狀況快速宣布

距離跨年倒數不到一周，北市提出實名制及3管制點來控管看煙火人潮，新北市長侯友宜今天表示，八里煙火一直在滾動檢討，能夠讓防...

社宅租金太高惹議 柯文哲：我態度絕不債留子孫

台北市明倫社宅3房租金過高引發爭議，台北市長柯文哲上午在六周年記者會中，也將社宅列為政績，對於是否降租，柯文哲受訪時指出...

全國社區金點獎 新北拿下卓越縣市特別獎

第六屆全國社區金點獎昨在國父紀念館舉辦，下城社區總幹事程燕鳳等人為地方付出獲得金點之星個人獎，新北市更獲得卓越縣市特別獎...

跨年不辦改網路直播？柯文哲反問：餐廳要不要關？

台灣長期無本土案例破功，跨年防疫成焦點。台北市長柯文哲上午在六周年記者會中受訪指出，他不太贊成很多人在網路上說跨年不要辦...

民調低、市民不滿意施政？柯文哲：實際成績還是Top

台北市長柯文哲上午在六周年記者會中受訪，媒體問柯，現在民調滿意度仍偏低，為何市民始終不滿意？柯文哲說，

新莊民安國小校舍整建啟用 增地下停車場便利周邊居民

新北市新莊民安國小今舉辦老舊校舍整建工程啟用典禮，由新北市長侯友宜與球星陳冠宇民安少棒隊進行開球儀式，侯友宜表示，新北市...

影／北海岸風電說明會砲聲隆 漁民抗議斷生計退席抗議

「白帶魚、萬里蟹、烏魚、小管都會跑光光，不用開了，不可能會過！」德能集團今天上午10時在金山辦理首場風電規畫說明會，漁民...

北市跨年 戴罩 量體溫 實名制

北市跨年晚會防疫措施出爐，副市長黃珊珊昨天表示，將採「總量管制、分區分流」原則。31日當天，觀傳局於市府前舞台區圍設管制...

北車、北醫周遭 科技執法抓違停

明年元旦起，北市有多項新制上路。科技執法部分，北市內湖瑞光路等四大路段，將新設聲音照相系統抓噪音汽機車；台北車站與台北醫...

熱門新聞

接地氣 桃園騎樓即起開放停車

苗栗北橫30日通車 徐耀昌今領取國內工程「奧斯卡獎」

正妹女警耶誕節送愛育幼院 陪伴讓孩子開心遊清境農場

基隆壯觀台北3千多戶聯外道像「競技場」 坑洞多慘摔車

影／捷運萬大線LG05至LG06站 隧道鑽掘工程曝光

嘉市路上亂貼廣告達37萬張 專家：別傻了效益根本不大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。