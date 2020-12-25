全國社區金點獎 新北拿下卓越縣市特別獎

第六屆全國社區金點獎昨在國父紀念館舉辦，下城社區總幹事程燕鳳等人為地方付出獲得金點之星個人獎，新北市更獲得卓越縣市特別獎，均由副總統賴清德頒獎表揚，新北社會局長張錦麗指出，這是15個局處共同努力的成果。

新北市共入圍12項全國社區金點獎，最終獲得榮獲卓越縣市特別獎、金點之星團體獎和個人獎，以及6名長照金點英雌（雄）共9項獲獎，成為新北市升格10年最好的耶誕禮物。

下城社區總幹事程燕鳳蹲點20年，帶領長輩和世代志工接軌獲得金點之星個人獎，程燕鳳說，志工邀請長者來社區完後心情都很好，她也邀請耕莘醫院護理師、健康講師教導長被如何運動、如何吃，她僅是出一張嘴，是志工給予協助。

新北社會局指出，十分托老中心據點的蔡碧真今年入圍第2次，被長輩暱稱為「小碧」，對於長輩的生活之需有求必應，是長輩口中的7-11，可惜遺珠之憾。

社會局表示，全國有4200個據點僅有21個據點是入圍者，新北市泰山大科社區將傳統竹編文化融入長輩的健康促進中，甚至用竹編做防爆紫絲帶、引進黎明技術學院餐飲師生推動惜食分享，照顧長輩的飲食健康，順利拿下團體獎。