跨年不辦改網路直播？柯文哲反問：餐廳要不要關？

台灣長期無本土案例破功，跨年防疫成焦點。台北市長柯文哲上午在六周年記者會中受訪指出，他不太贊成很多人在網路上說跨年不要辦，坦白講，那他要問「餐廳要不要關？特別現在尾牙在辦。」

柯文哲說，「新常態」是一個很重要概念，不希望風吹草動，其實他反對什麼叫超前部署，應該叫適當部署，因為現在台灣在疫情狀態下，經濟發展還可以，作為一個實際醫學專家，跨年問題不是在廣場，真正的問題是旁邊的餐廳、商圈、夜市，口罩拿起來在吃飯，這才是問題。

柯文哲說，作為醫學專家、實際執政的人，每天一樣提心吊膽、每天監看，會按照中央公布的疫情報告，每天做政策上的判斷，也就是說，疫情升高，防治措施就升高，疫情沒那麼嚴重，就緩一點，不希望疫情影響台灣經濟，特別是市民的生活，這很重要。

柯文哲說，他們會盡醫學上知識，非常認真迅速調整政策，有任何改變會跟大家講，原則上按照要辦方向去辦，但隨時調整防疫措施。

副市長蔡炳坤表示，昨天行政院會，蘇貞昌院長針對跨年議題讓六都列席表達各自做法，衛福部長陳時中提到有關跨年，北市是按照衛福部所定的5項規範一一落實，做到最嚴謹的態度，所以他做完說明後，蘇院長、陳部長應該是肯定的。蔡炳坤說，各縣市環境不一樣，有各自想法，但完全依照中央五大規範落實執行。