民調低、市民不滿意施政？柯文哲：實際成績還是Top

台北市長柯文哲上午在六周年記者會中受訪，媒體問柯，現在民調滿意度仍偏低，為何市民始終不滿意？柯文哲說，

對他來講，重要的是實物成績，北市客觀指標還是遙遙領先，而且領先幅度繼續再擴大，這是最重要。

至於市民要求高，就更努力就好，他倒覺得這樣，不管對柯文哲個人滿意度怎樣，台北市實際成績還是Top、最好的，這才是最重要的

媒體問柯，是否有被誤解，什麼是最驕傲的政績？柯文哲說，對他來講，市政每天都很困難，每天都遇到問題，但就一個一個克服過去，拆忠孝橋難不難？很難，拆是6天，但兵棋演習是6個月。

柯文哲說，拆環南市場，有本事跟1600個攤販去溝通協調看看？還有要蓋社宅，還被灑冥紙，每天都很困難，一個個克服掉，也沒說什麼大困難、小困難，只是說有的需要用比較多時間去克服，有的比較容易克服，就這樣而已，但世界上哪件事情不困難的。