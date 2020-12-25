民調低、市民不滿意施政？柯文哲：實際成績還是Top
台北市長柯文哲上午在六周年記者會中受訪，媒體問柯，現在民調滿意度仍偏低，為何市民始終不滿意？柯文哲說，
對他來講，重要的是實物成績，北市客觀指標還是遙遙領先，而且領先幅度繼續再擴大，這是最重要。
至於市民要求高，就更努力就好，他倒覺得這樣，不管對柯文哲個人滿意度怎樣，台北市實際成績還是Top、最好的，這才是最重要的
媒體問柯，是否有被誤解，什麼是最驕傲的政績？柯文哲說，對他來講，市政每天都很困難，每天都遇到問題，但就一個一個克服過去，拆忠孝橋難不難？很難，拆是6天，但兵棋演習是6個月。
柯文哲說，拆環南市場，有本事跟1600個攤販去溝通協調看看？還有要蓋社宅，還被灑冥紙，每天都很困難，一個個克服掉，也沒說什麼大困難、小困難，只是說有的需要用比較多時間去克服，有的比較容易克服，就這樣而已，但世界上哪件事情不困難的。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言