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新莊民安國小校舍整建啟用 增地下停車場便利周邊居民

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市新莊民安國小今舉辦老舊校舍整建工程啟用典禮。記者江婉儀／攝影
新北市新莊民安國小今舉辦老舊校舍整建工程啟用典禮。記者江婉儀／攝影

新北市新莊民安國小今舉辦老舊校舍整建工程啟用典禮，由新北市長侯友宜與球星陳冠宇民安少棒隊進行開球儀式，侯友宜表示，新北市2019至2022年投入超過84億推動「美強生計畫」，規劃完成補強工程計279棟、老舊校舍整建計14校及新設校工程2校，讓孩子能在美感、安全、生態的環境中學習成長。

民安國小校舍整建工程經費近新5.5億元，自2018年3月啟動規劃、10月開工，至2020年12月竣工，耗時2年多。打造4層樓教學大樓含40間教室、3層樓體育館，提供學校設備完善的教學教室、視聽教室、永續多樣性的生態池教學區、以及提供體育教學發展與社區運動的多功能體育館。

本次校舍改建也秉持學校與社區共榮共好理念，結合校舍改建共構地下2層停車場，提供214個汽車位及50個機車位，可以改善長久以來社區停車空間不足及上下學接送的問題，將校園空間作最有利的運用與釋放。

此外，學校圍牆也一併退縮，讓社區民眾及學生通學步道更加安全，同時電箱改採地下化，將學校與周遭社區的電線桿及電線淨空，讓整個民安社區更加新穎亮麗，市容更加美觀。

民安國小校長王健旺表示，民安少棒隊成立20多年，戰績彪炳，曾獲得世界少棒及全國聯賽冠軍。而球隊裁培的選手目前在職業棒球也嶄露頭角，如球星陳冠宇及樂天桃猿隊陳禹勳，皆為本校畢業生。改建後新校舍提供完善的教學場域及多功能的體育空間，未來民安國小將在更安全優質的教學及運動環境下，培育更多優秀人才。

教育局補充，近期完工的工程除了民安國小外，還包含牡丹國小也在今年底完工，除了拆除「北棟A」新建校舍外，也著重於老舊校園更新，改善舊環境使其與新建築能夠融合。

碧華國中校舍整建工程將在明年完工，預計新建教室、廁所、新建多功能活動中心及藝術展演場地，設立自立廚房及非營利幼兒園。規劃設計上特別將「重陽橋意象」放置於校舍間往來的天橋上，不僅呼應在地特色，同時規劃深開窗、屋頂綠化等降溫手法，讓學生擁有舒適的學習環境。

新北市新莊民安國小今舉辦老舊校舍整建工程啟用典禮，由新北市長侯友宜與球星陳冠宇民安少棒隊進行開球儀式。記者江婉儀／攝影
新北市新莊民安國小今舉辦老舊校舍整建工程啟用典禮，由新北市長侯友宜與球星陳冠宇民安少棒隊進行開球儀式。記者江婉儀／攝影
新建設的生態池深受校內學生喜愛。記者江婉儀／攝影
新建設的生態池深受校內學生喜愛。記者江婉儀／攝影
新北市新莊民安國小今舉辦老舊校舍整建工程啟用典禮，工程結合校舍改建共構地下2層停車場，提供214個汽車位及50個機車位。記者江婉儀／攝影
新北市新莊民安國小今舉辦老舊校舍整建工程啟用典禮，工程結合校舍改建共構地下2層停車場，提供214個汽車位及50個機車位。記者江婉儀／攝影
新設的多功能體育館提供體育教學發展與社區運動空間。記者江婉儀／攝影
新設的多功能體育館提供體育教學發展與社區運動空間。記者江婉儀／攝影

體育 侯友宜

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