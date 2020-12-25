影／北海岸風電說明會砲聲隆 漁民抗議斷生計退席抗議

「白帶魚、萬里蟹、烏魚、小管都會跑光光，不用開了，不可能會過！」德能集團今天上午10時在金山辦理首場風電規畫說明會，漁民到場踴躍，但砲聲隆隆，認為設置風場對漁民生計衝擊太大，將毀掉全台最重要漁場，反對到底，揚言如果真的要設置一定抗爭到底，不可能同意。德能集團表示，會聽取漁民意見，地方不同意不會做，也會知所進退。

外商相中北海岸海域，計畫從離岸9公里至北方三島海域打造3處海上風力發電場，據開發方資料，廣達近1000平方公里海域，將插滿520座巨型風機，引起北海岸及基隆漁民群起反彈。今天說明會現場掛滿抗議布條。

金山區漁會理事長許國亮說，北方三島正好是漁民重要漁場，不只小管、飛魚卵、白帶魚和苦心經營已久的「萬里蟹」恐無法捕撈。瑞芳漁會總幹事黃志明說，上百座風機間隔僅1公里，施工時漁船航行安全誰來保障，風場產生的低頻噪音恐衝擊金山和花瓶嶼候鳥生態，不只漁業沒了、觀光也都死光光。

還有多名漁民說，設風電斷了漁民生計，尤其每1海浬就有海底電纜，將嚴重影響底棲魚類及漁船、商船作業。

議員張錦豪表示，金山萬里已被核一、核二折磨太久了，現在又來風電，將對漁業造成太大的衝擊，他一定反對到底。議員白珮茹說，民代都被蒙在鼓裡，現在業者正在走環評程序，漁民如果不站出來表達，程序就過了。立委賴品妤代表說，和鄉親站在一起，要業者知所進退，會再立院再開公聽會。

德能集團今天起分別金山、萬里、基隆、瑞芳、貢寮、宜蘭等辦理公開會議，說明德冠、德威、德亮公司所分屬的合儀、禾爾北、禾爾南3個風場區域及內容。德能集團表示，基於環評申請程序的規定，以及風場區域性質不同等考量，開發計畫分為3家公司獨立送案，說明會主要說明環評規畫及聽取漁民意見。