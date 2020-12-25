就職6周年 柯文哲：未來兩年一定會看到台北市巨大改變

台北市長柯文哲就職六周年，上午舉行記者會，以「這六年來我想說的話」為題，向市民報告施政成果。和去年不同的是，記者會地點選在剛啟用的內科之心宏匯瑞光廣場舉辦，柯文哲指出，這是他柯文哲任內第一個BOT案，在他上任的前兩年，北市的BOT案都掛零，現在是全國的招商王。

為了防疫，記者會現場實施實聯(名)制，並未邀請民眾到場。進場者用台北通QRCode、myCode個人隨行碼、身分證三選一入場。現場六周年影片中，

柯文哲說，未來兩年，他還是一樣會兢兢業業工作。知識經濟還是最重要的發展方向，內科之心是他任內從規畫到簽約到完工的第一件BOT案，也是目前台灣最大的創新育成中心，從簽約到完工只花30幾個月，這是台北市政府展現效率的一個案例，也是目前在竹東工研院在台北開的分院，對內湖地區，有很大的影響。

柯文哲也強調北市的執行力，他指出，過去的政府，講太多做太少，最難的不是編預算，而是建立信任，他上任的前兩年，北市BOT都掛零，但第三年是290億、第四年590億，到了第五年，也就是去年達到913億元，占全國招商的一半，成招商王。

另外，去6年E化和SOP，台北市政府現在成為一個高效率的單位，重大工程像今年年初的中正橋引道，這麼複雜的工程，這麼龐大的工程，北市是以小時計算。

柯文哲說，整個台北市政府員工的行動能力脫胎換骨，我們在制定政策的時候，從來不做買票的政策，也不會只追求短期的利多，而是長期深入的打底。