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影／八里煙火如何管制？侯友宜：隨疫情狀況快速宣布
距離跨年倒數不到一周，北市提出實名制及3管制點來控管看煙火人潮，新北市長侯友宜今天表示，八里煙火一直在滾動檢討，能夠讓防疫一定要在安全無虞底下，才能夠辦所有的活動。
八里煙火秀將在12月31日晚上8點舉辦，侯友宜表示，八里煙火一直在滾動檢討，如果沒辦法採取實名制、採取有效的控制人潮，該取消就要取消，甚至也可以轉換成線上來觀賞煙火，會隨著疫情狀況，在前幾天就會快速地做宣布，最近會再看疫情的變化，本土感染疫情目前還在控制當中。
侯友宜說，他一直在觀察，新北是用隨機應變、立即有效處理來展望八里的煙火，希望在這樣一個應變能力底下，能夠讓防疫一定要在安全無虞底下，才能夠辦所有的活動，所以八里煙火還在謹慎評估當中，目前已經有規劃幾個方案，都在應變的處理當中，隨時會來對外做一個宣告。
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