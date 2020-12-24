快訊

Live／SBL台啤挑戰開季8連勝 不勝璞園能寫奇蹟嗎？

存股族注意！金管會敲定銀行股利政策 將限制現金股利發放

北市110年首批約聘僱招考報名 月薪最高62K

中央社 / 台北24日電

北市110年第1批約聘僱人員招考甄試今天起報名至30日截止。勞動局今天表示，有151個職缺，其中產發局更開出月薪超過新台幣6萬2000元職缺，相當吸引人。

台北市勞動局今天發布新聞稿指出，這次招考共有29個機關提供151個職缺，其中有52個職缺月薪達4萬以上；其中，產發局提供的辦理基金規劃、獎勵申請案件審議、績效管考、受補助企業查核、自治條例與管理機制修訂等工作，更開出月薪6萬2848元的待遇。

勞動局長陳信瑜特別指出，工務局水利工程處招聘專案機電類技工，提供12個名額，主要為抽水站設備及河川閘閥門操作、保養及管理維護工作；公園路燈工程管理處則招聘專案園藝景觀類別技工9名從事園藝作物的培育，及維護類別技工11名負責樹木修剪等工作。

陳信瑜表示，報名從24日起至30日止，有興趣民眾把握機會，期限內到北市就服處網站、市府職缺徵選頁面，依示範影片進行線上報名，完成後可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，就服處也會傳送簡訊到應考人手機。

北市就服處提醒，若報名資料有缺件，可於報名期間內修改，報名截止後，即無法再上傳補件，請應考人避免集中在報名截止日登入，以免網路流量壅塞，影響報名權益。

北市

延伸閱讀

北市跨年採總量管制 黃珊珊：總量人數管制前兩天公布

機車兩段式左轉引爭議 北市明年將與交通局研議

無薪假增563人！ 旅行、運輸業都在此 北市淪災區

員工盤點公司財務疏失遭扣薪 雇主最高挨罰百萬元

相關新聞

澳底公園升旗趣！貢寮公所送限量元旦健行禮

貢寮區公所配合新北市政府同步舉行元旦升旗典禮，今年在澳底公園風雨籃球場舉行，除展示新北市升格十年有成的貢寮區政介紹影片外，更限量五百份的「安居樂業‧十現願景」紀念毛巾與雨傘給民眾領取。新年第一餐也將有鮑魚粥供民眾外帶，展開澎湃新一年。

瑞芳高工特教生好手藝 家長品嚐好感動

瑞芳高工的特教學生在經國管理學院餐旅廚藝管理系的合作扶持下，今(24)日辦理「東北角特好味」中餐成果展，不僅融入東北角特色食材研發出五星級規格美食，也邀請學生家長品嚐子女的好手藝，看到特教生努力的表現，大家吃得開心又感動。

汐止城中步道掛滿聖誕紅 喜氣洋洋到過年

聖誕節到了，走進汐止區城中里就能感受到濃濃的過節氣氛，和往年一樣，城中里辦公處今年買了三百多盆的聖誕紅，布置在大街小巷，就連基隆河、茄苳溪步道也一樣，沿路都看的到聖誕紅，喜氣洋洋讓散步休閒的民眾都感受到過節氣氛。

新店文史館推新特展 渡口故事館登場

新北市立圖書館新店文史館為了探尋溪水文化與聚落發展的關係，今(24)日以「渡口故事館」為主題舉辦年度特展，讓民眾認識新店溪百年以來的河運發展，引領民眾走進時光隧道，一同見證新店溪水運發展史。

跨界合作！石門餐廳當展場掛書法作品

石門國小樂齡學習中心書法班與石門區餐廳跨界合作舉辦另類成果展，原來是因為這間餐廳的老闆娘也是樂齡學習中心書法班的一員，有感於以往成果展能見度總是不高，因此今年乾脆將展場搬到店內，讓吃飯的民眾都能輕鬆欣賞。

少子化卻一直蓋公托 北市府挨批「沒前瞻性」

受少子化影響，台北市出生率創近年新低，台北市議會民政委員會上午審查社會局公托預算，議員認為新生兒數一年比一年低，但公托卻...

新北蘆洲永康公園地下停車 120個車位明開放免費停車

新北蘆洲永康公園地下停車場明起正式啟用，新北交通局指出，永康公園地下停車場共有地下3層，提供120個汽車停車位，明上午8...

北市跨年採總量管制 黃珊珊：總量人數管制前兩天公布

北市跨年晚會防疫，將採總量管制、分區分流原則，並採實聯(名)制、全程戴口罩、管制區內禁止飲食水分除外、要攜帶手機。

北市跨年總量管制分區分流 設置3管制點實聯制

本土零確診紀錄打破，北市跨年晚會防疫，北市副市長黃珊珊今表示，北市跨年將採總量管制、區域分區分流。31日當天，觀傳局將於...

新北淡水地區2條公車路線 明起20輛電動公車上路

淡水客運明起在860（三芝-捷運淡水站）、紅26（漁人碼頭-捷運淡水站）2路線投入20輛電動公車，新北交通局指出，目前還...

機車兩段式左轉引爭議 北市明年將與交通局研議

北市鄭州路、塔城街口今年8月取消機車直接左轉，引發機車族強烈反彈，為討論現行進行機車管制、兩段式左轉政策等問題，北市議會...

新北新制／汐止設區間測速、標示肉品產地明年元旦上路

注意！110年元旦將至，新北市研考會將從1月1日起，起新增27項新措施，其中為配合中央實施新措施10項，及新北市新措施1...

熱門新聞

羅東光榮陸橋回收場凌晨竄火 憂結構受影響縣府急封橋

2020萬金平安夜 下午4點開始交通管制

苗栗北橫30日通車 徐耀昌今領取國內工程「奧斯卡獎」

南投23公尺耶誕樹 全國最高

影／捷運萬大線LG05至LG06站 隧道鑽掘工程曝光

正妹女警耶誕節送愛育幼院 陪伴讓孩子開心遊清境農場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。