北市110年首批約聘僱招考報名 月薪最高62K

台北市110年第1批約聘僱人員招考甄試今天起報名至30日截止。勞動局今天表示，有151個職缺，其中產發局更開出月薪超過新台幣6萬2000元職缺，相當吸引人。

台北市勞動局今天發布新聞稿指出，這次招考共有29個機關提供151個職缺，其中有52個職缺月薪達4萬以上；其中，產發局提供的辦理基金規劃、獎勵申請案件審議、績效管考、受補助企業查核、自治條例與管理機制修訂等工作，更開出月薪6萬2848元的待遇。

勞動局長陳信瑜特別指出，工務局水利工程處招聘專案機電類技工，提供12個名額，主要為抽水站設備及河川閘閥門操作、保養及管理維護工作；公園路燈工程管理處則招聘專案園藝景觀類別技工9名從事園藝作物的培育，及維護類別技工11名負責樹木修剪等工作。

陳信瑜表示，報名從24日起至30日止，有興趣民眾把握機會，期限內到北市就服處網站、市府職缺徵選頁面，依示範影片進行線上報名，完成後可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，就服處也會傳送簡訊到應考人手機。

北市就服處提醒，若報名資料有缺件，可於報名期間內修改，報名截止後，即無法再上傳補件，請應考人避免集中在報名截止日登入，以免網路流量壅塞，影響報名權益。