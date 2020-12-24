澳底公園升旗趣！貢寮公所送限量元旦健行禮

貢寮區公所配合新北市政府同步舉行元旦升旗典禮，今年在澳底公園風雨籃球場舉行，除展示新北市升格十年有成的貢寮區政介紹影片外，更限量五百份的「安居樂業‧十現願景」紀念毛巾與雨傘給民眾領取。新年第一餐也將有鮑魚粥供民眾外帶，展開澎湃新一年。

仁里里長吳勝福表示，今年11月貢寮區澳底公園呈現新氣象，包括廁所設備外觀更新，還有四周步道的整平重鋪，讓人口集中區的運動休憩設施更加完善，下個月公所也選定在這裡舉辦元旦升旗典禮，除了大家齊聚祝福新年新氣象，也推廣健康運動的生活習慣，限量五百份的「安居樂業‧十現願景」紀念毛巾與雨傘給民眾使用。

貢寮區長鍾耀磊表示，健走活動，從澳底公園風雨籃球場出發，沿著馬路遶至澳底市場走一圈，當天也會進行馬路封路，讓長者小孩都能開心安全地參與，今年的升旗典禮中，邀請新住民關懷協會、本地原住民擔任領唱，呈現出多元文化融合的熱情，而因為適逢新北市升格滿十年，也將展現十年建設影片讓民眾了解貢寮區的建設轉變。

為了響應防疫措施，除了民眾需自主健康管理並配戴口罩，並測量體溫後餐與活動，往年推廣新年第一餐享用「鮑魚粥」的活動也改成外帶，場內禁止飲食與脫掉口罩，希望民眾能開心慶元旦也能兼顧彼此防疫安全。