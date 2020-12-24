瑞芳高工特教生好手藝 家長品嚐好感動

瑞芳高工的特教學生在經國管理學院餐旅廚藝管理系的合作扶持下，今(24)日辦理「東北角特好味」中餐成果展，不僅融入東北角特色食材研發出五星級規格美食，也邀請學生家長品嚐子女的好手藝，看到特教生努力的表現，大家吃得開心又感動。

瑞芳高工校長顏龍源表示，很感謝經國管理學院的幫助，帶給瑞工餐飲服務科師生們專業的輔導及業界菜單實作，才能有今天美好的呈現，學生在這學期也參與瑞芳美食廣場的實習，透過攤商們耐心溝通及教導，讓孩子們能嘗試接軌社會，也讓他們有勇氣面對人群。

瑞芳美食廣場壽司老店老闆范明孝表示，自己從越南嫁來台灣已經十九年，孩子有學習障礙，就讀瑞芳高工餐飲服務科後，這學期在瑞芳美食廣場實習，因為從小跟在身旁幫忙算錢找零，不敢讓她嘗試會用到刀具的料理方式，但今天吃到她做的山藥蛤蠣排骨湯，感覺相當專業，也非常佩服老師們的指導，幾乎比自己做得還好吃。