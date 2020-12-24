聽新聞
test
0:00 / 0:00
瑞芳高工特教生好手藝 家長品嚐好感動
瑞芳高工的特教學生在經國管理學院餐旅廚藝管理系的合作扶持下，今(24)日辦理「東北角特好味」中餐成果展，不僅融入東北角特色食材研發出五星級規格美食，也邀請學生家長品嚐子女的好手藝，看到特教生努力的表現，大家吃得開心又感動。
瑞芳高工校長顏龍源表示，很感謝經國管理學院的幫助，帶給瑞工餐飲服務科師生們專業的輔導及業界菜單實作，才能有今天美好的呈現，學生在這學期也參與瑞芳美食廣場的實習，透過攤商們耐心溝通及教導，讓孩子們能嘗試接軌社會，也讓他們有勇氣面對人群。
瑞芳美食廣場壽司老店老闆范明孝表示，自己從越南嫁來台灣已經十九年，孩子有學習障礙，就讀瑞芳高工餐飲服務科後，這學期在瑞芳美食廣場實習，因為從小跟在身旁幫忙算錢找零，不敢讓她嘗試會用到刀具的料理方式，但今天吃到她做的山藥蛤蠣排骨湯，感覺相當專業，也非常佩服老師們的指導，幾乎比自己做得還好吃。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言