汐止城中步道掛滿聖誕紅 喜氣洋洋到過年

聖誕節到了，走進汐止區城中里就能感受到濃濃的過節氣氛，和往年一樣，城中里辦公處今年買了三百多盆的聖誕紅，布置在大街小巷，就連基隆河、茄苳溪步道也一樣，沿路都看的到聖誕紅，喜氣洋洋讓散步休閒的民眾都感受到過節氣氛。

城中里長廖福賢說，每年這時候都會留一些里基層建設經費，購置一些聖誕紅佈置里內的大街小巷、城中公園、還有基隆河及茄苳溪步道看起來喜氣洋洋，十幾年來都這麼做，也獲得里民肯定，認為不但有過節氣氛，環境也很美。

一盆盆紅通通的聖誕紅點綴，民眾說，很有過節的氣氛，值得一提的是，這幾年的營造下，這裡的環境越來越好，不但四季都有花可以欣賞，鳥類生態也變好，不少鳥類在這裡棲息，不時可以看到茄苳溪旁的大樹上站立了好多的夜鷺、白鷺絲、燕子等等，甚至還有像這樣成群飛舞，數量特別多，連志工、民眾都看的目不轉睛。

廖福賢說，基隆河跟茄苳溪的鳥類生態很好，有時候成群在這裡棲息飛舞，就像鳥類的運動會一樣，這裡每天早上、黃昏、晚上，散步運動的人多，現在沿途從城中公園、基隆河步道一直到茄苳溪，都佈置了聖誕紅，看起來熱鬧又喜氣，而根據往年的經驗，聖誕紅會一路紅到農曆過年，也歡迎民眾多多到城中里步道來走走，感受過節氣氛、還有欣賞自然生態環境。