新店文史館推新特展 渡口故事館登場

新北市立圖書館新店文史館為了探尋溪水文化與聚落發展的關係，今(24)日以「渡口故事館」為主題舉辦年度特展，讓民眾認識新店溪百年以來的河運發展，引領民眾走進時光隧道，一同見證新店溪水運發展史。

策展人新北市文史學會專案執行長夏聖禮表示，「渡口故事館」展覽主題，緊扣著新店溪的二十個渡口為核心，計有板橋江子翠渡；中永和水尾渡、網溪渡；新店大坪林渡、新店渡、灣潭渡、直潭渡、廣興渡等，展現聚落調查、渡口地圖的還原與繪製及耆老口述歷史等成果；並特針對此次特展，經過長時間的田野調查及文獻研究，共同撰寫成《溯溪》一書，將新店的開發與新店溪渡口的發展歷史娓娓道來，成為地方鄉土史的重要著作。

開幕活動上也邀請資深老舵手黃顯榮現身講擺渡的故事。新北市立圖書館新店分館主任表示，透過新店溪流域的渡口故事，重新思索現今聚落的變遷，不但對展望都市發展的課題上別具意義，對於建立河流的人文生態環境來說，將賦予文化層面的思考。