跨界合作！石門餐廳當展場掛書法作品

石門國小樂齡學習中心書法班與石門區餐廳跨界合作舉辦另類成果展，原來是因為這間餐廳的老闆娘也是樂齡學習中心書法班的一員，有感於以往成果展能見度總是不高，因此今年乾脆將展場搬到店內，讓吃飯的民眾都能輕鬆欣賞。

餐廳老闆娘說，餐廳裡掛滿了滿滿的書法墨寶，心裡很感動，以往放在社福大樓，比較少人可以看到，現在看到的人多了，餐廳也因為這些墨寶變得換然一新的感覺，也歡迎民眾多來欣賞，給這一群愛寫字的長輩們一些鼓勵。

石門區長林俊宏表示，這次樂齡學習中心異業結合的創舉相當新鮮，說什麼都要到餐廳欣賞樂齡書法班的成果展，看到了相當多的作品都寫上了與石門人文風情扣緊的內容，可以說是呈現作品，也發揚在地特色。

石門國小校長蔡清寬說，作品都是描寫著書法班成員們的愜意心境，還有不少作品是與餐廳、飲食相關的內容，可以說是與展場呈現相互呼應的巧妙，為此也相當肯定書法班成員對於書法的熱情，並邀請對於書法、練字有興趣的民眾來報名參加，加入樂齡學習中心的大家庭。