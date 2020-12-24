快訊

林郭文艷心計攻王光祥「錢與權」破口 聯手把林文淵拉下大同董座

民進黨多數決強壓 萊豬9項行政命令全通過！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少子化卻一直蓋公托 北市府挨批「沒前瞻性」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會民政委員會。記者楊正海／攝影
台北市議會民政委員會。記者楊正海／攝影

受少子化影響，台北市出生率創近年新低，台北市議會民政委員會上午審查社會局公托預算，議員認為新生兒數一年比一年低，但公托卻一直蓋，批評社會局規畫沒前瞻性，蓋公托卻沒有孩子，最後恐成蚊子館

社會局科長鐘雅惠表示，少子化是事實，但公托還是有需求，北市會評估新生兒人口數，不過因為以往2歲以下的送托比例很低，但現雙薪家庭多，送托需求增加，因此市府滿足家庭需求的方向不變。

王浩說，今年到10月止，出生補助款核發1萬620人，這和柯文哲上任時相比，人數掉了二分之一，現在拚命搞公托，但規畫時有沒有往前想、超前部署？現在有這麼多人孩子嗎？看看社會局的親子館？會訂不到位子嗎？今年出生率創六年來最低。

議員林國成則認為，大多數議員還是要求市府要擴大辦理公托，但王浩說，要看規畫合不合理，像錦州公宅也有公托，但有做過地區調查嗎？當地沒有實居人口，很多不是設籍在那邊，搞公托誰去上啊？都沒用腦筋想，培英公宅也是一樣，旁邊的永安國小，都不是額滿的學校了，也要搞公托，沒有前瞻性，以後會給台北市留下蚊子館。

鐘雅惠表示，以前的送托比例只有13%，現在是22%，且不是公托多私托就變少，市府是希望把托育的餅做大。未來還有31處公托，主要是在社宅和學校內，預計114年完成，可再增加收托600多人。

王浩認為，私托取得補助作為準公托，對市民是福利，目前公托與準公托比例將近8成，他質疑是不是無限制一直蓋下去。社會局表示，後補等待進公托的人還是很多，表示市民還是很期待，北市的公托品質值得信賴，托育設施好 ，雙薪家庭會願意把孩子送出來。

北市 蚊子館 新生兒

延伸閱讀

健保社保分級補助身心障礙 議員籲增加排富條款

信義香堤大道廣場路爛 北市府斥資1800萬整修

滿到溢出來 北北桃水肥大戰

公托問題頻傳 新北要修管理手冊

相關新聞

澳底公園升旗趣！貢寮公所送限量元旦健行禮

貢寮區公所配合新北市政府同步舉行元旦升旗典禮，今年在澳底公園風雨籃球場舉行，除展示新北市升格十年有成的貢寮區政介紹影片外，更限量五百份的「安居樂業‧十現願景」紀念毛巾與雨傘給民眾領取。新年第一餐也將有鮑魚粥供民眾外帶，展開澎湃新一年。

瑞芳高工特教生好手藝 家長品嚐好感動

瑞芳高工的特教學生在經國管理學院餐旅廚藝管理系的合作扶持下，今(24)日辦理「東北角特好味」中餐成果展，不僅融入東北角特色食材研發出五星級規格美食，也邀請學生家長品嚐子女的好手藝，看到特教生努力的表現，大家吃得開心又感動。

汐止城中步道掛滿聖誕紅 喜氣洋洋到過年

聖誕節到了，走進汐止區城中里就能感受到濃濃的過節氣氛，和往年一樣，城中里辦公處今年買了三百多盆的聖誕紅，布置在大街小巷，就連基隆河、茄苳溪步道也一樣，沿路都看的到聖誕紅，喜氣洋洋讓散步休閒的民眾都感受到過節氣氛。

新店文史館推新特展 渡口故事館登場

新北市立圖書館新店文史館為了探尋溪水文化與聚落發展的關係，今(24)日以「渡口故事館」為主題舉辦年度特展，讓民眾認識新店溪百年以來的河運發展，引領民眾走進時光隧道，一同見證新店溪水運發展史。

跨界合作！石門餐廳當展場掛書法作品

石門國小樂齡學習中心書法班與石門區餐廳跨界合作舉辦另類成果展，原來是因為這間餐廳的老闆娘也是樂齡學習中心書法班的一員，有感於以往成果展能見度總是不高，因此今年乾脆將展場搬到店內，讓吃飯的民眾都能輕鬆欣賞。

少子化卻一直蓋公托 北市府挨批「沒前瞻性」

受少子化影響，台北市出生率創近年新低，台北市議會民政委員會上午審查社會局公托預算，議員認為新生兒數一年比一年低，但公托卻...

新北蘆洲永康公園地下停車 120個車位明開放免費停車

新北蘆洲永康公園地下停車場明起正式啟用，新北交通局指出，永康公園地下停車場共有地下3層，提供120個汽車停車位，明上午8...

北市跨年採總量管制 黃珊珊：總量人數管制前兩天公布

北市跨年晚會防疫，將採總量管制、分區分流原則，並採實聯(名)制、全程戴口罩、管制區內禁止飲食水分除外、要攜帶手機。

北市跨年總量管制分區分流 設置3管制點實聯制

本土零確診紀錄打破，北市跨年晚會防疫，北市副市長黃珊珊今表示，北市跨年將採總量管制、區域分區分流。31日當天，觀傳局將於...

新北淡水地區2條公車路線 明起20輛電動公車上路

淡水客運明起在860（三芝-捷運淡水站）、紅26（漁人碼頭-捷運淡水站）2路線投入20輛電動公車，新北交通局指出，目前還...

機車兩段式左轉引爭議 北市明年將與交通局研議

北市鄭州路、塔城街口今年8月取消機車直接左轉，引發機車族強烈反彈，為討論現行進行機車管制、兩段式左轉政策等問題，北市議會...

新北新制／汐止設區間測速、標示肉品產地明年元旦上路

注意！110年元旦將至，新北市研考會將從1月1日起，起新增27項新措施，其中為配合中央實施新措施10項，及新北市新措施1...

熱門新聞

羅東光榮陸橋回收場凌晨竄火 憂結構受影響縣府急封橋

2020萬金平安夜 下午4點開始交通管制

金門縣長楊鎮浯就職滿2週年 談政績給自己打80分

南投23公尺耶誕樹 全國最高

影／捷運萬大線LG05至LG06站 隧道鑽掘工程曝光

基隆壯觀台北3千多戶聯外道像「競技場」 坑洞多慘摔車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。