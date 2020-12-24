少子化卻一直蓋公托 北市府挨批「沒前瞻性」

受少子化影響，台北市出生率創近年新低，台北市議會民政委員會上午審查社會局公托預算，議員認為新生兒數一年比一年低，但公托卻一直蓋，批評社會局規畫沒前瞻性，蓋公托卻沒有孩子，最後恐成蚊子館。

社會局科長鐘雅惠表示，少子化是事實，但公托還是有需求，北市會評估新生兒人口數，不過因為以往2歲以下的送托比例很低，但現雙薪家庭多，送托需求增加，因此市府滿足家庭需求的方向不變。

王浩說，今年到10月止，出生補助款核發1萬620人，這和柯文哲上任時相比，人數掉了二分之一，現在拚命搞公托，但規畫時有沒有往前想、超前部署？現在有這麼多人孩子嗎？看看社會局的親子館？會訂不到位子嗎？今年出生率創六年來最低。

議員林國成則認為，大多數議員還是要求市府要擴大辦理公托，但王浩說，要看規畫合不合理，像錦州公宅也有公托，但有做過地區調查嗎？當地沒有實居人口，很多不是設籍在那邊，搞公托誰去上啊？都沒用腦筋想，培英公宅也是一樣，旁邊的永安國小，都不是額滿的學校了，也要搞公托，沒有前瞻性，以後會給台北市留下蚊子館。

鐘雅惠表示，以前的送托比例只有13%，現在是22%，且不是公托多私托就變少，市府是希望把托育的餅做大。未來還有31處公托，主要是在社宅和學校內，預計114年完成，可再增加收托600多人。

王浩認為，私托取得補助作為準公托，對市民是福利，目前公托與準公托比例將近8成，他質疑是不是無限制一直蓋下去。社會局表示，後補等待進公托的人還是很多，表示市民還是很期待，北市的公托品質值得信賴，托育設施好 ，雙薪家庭會願意把孩子送出來。