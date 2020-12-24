臻佶祥食物銀行共享園區明開幕 打造北市最大食物銀行

大我新村「臻佶祥食物銀行共享園區」明天開幕，協會理事長方荷生表示，希望此園區可以成為台北市最大規模的食物銀行，目標設定為食物銀行營運的範本，讓全台各地有需求的單位皆能仿效學習，讓食物不浪費的精神，落實至全台灣各大地區。

因受疫情影響，臻佶祥食物銀行共享園區旗艦店明天的開幕儀式，將簡化流程，照常辦理，預定參與人員將依相關規範配戴口罩、實名制及遵守戶外安全距離。當天晚上的18時原定辦理的銀來臻愛續食公益募款餐會，暫停辦理。

全新修建的「大我新村-臻佶祥食物銀行共享園區」，地址位於和平東路三段大我新村，此處建於民國68年，如同臻佶祥服務協會的發源地南機場社區，面臨都市發展快速，公寓老化，人口遷移等的問題。

方荷生說，於去年底途經此處，看見完善卻無人居住的空間便決心改造此地，年初國內疫情情勢嚴峻，許多人因疫情所困，需要更多資源的時刻，決心打造共享園區的計畫。

方荷生表示，「大我新村-臻佶祥食物銀行共享園區」將會是全台灣最大規模的食物銀行，更重要的是，它會是食物銀行的營運範本，讓全台有心加入食物不浪費的單位與機構，都能到此參訪與學習。

園區內也將會有不同的教室陸續開張，另外刻意留白了許多牆面，希冀邀請各大專院校的學生，於此揮灑色彩，畫出心目中的美好。方荷生說，也特別感謝，和碩聯合科技、台塑企業暨王長庚公益信託、星展銀行、家樂福文教基金會跟所有的贊助者支持臻佶祥共享園區。