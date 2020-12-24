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新北蘆洲永康公園地下停車 120個車位明開放免費停車
新北蘆洲永康公園地下停車場明起正式啟用，新北交通局指出，永康公園地下停車場共有地下3層，提供120個汽車停車位，明上午8點開始免費試停一周，2021年元旦起正式營運。
新北交通局長鍾鳴時表示，蘆洲永康公園周邊多為未附設停車空間的老舊社區，經評估與調查民意後，決定利用公園用地多目標使用興建地下3層停車場，同時也重新打造永康公園成為新北第44處共融特色遊戲場及全齡化公園。
交通局停車管理科代理科長陳明湖說，程經費1億9132萬餘元，中央補助1億408萬元、新北停管基金自籌8724萬餘元，場內建置車牌辨識、車位在席偵測、智慧尋車系統、全自動繳費機等智慧服務系統。
陳明湖表示，停車場內也設有緊急求救鈴、監視系統及樓層轉換車道即時影像顯示器等安全設備，明年1月起收費營運，汽車臨停每小時30元，月票4100元。
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