新北蘆洲永康公園地下停車 120個車位明開放免費停車

新北蘆洲永康公園地下停車場明起正式啟用，新北交通局指出，永康公園地下停車場共有地下3層，提供120個汽車停車位，明上午8點開始免費試停一周，2021年元旦起正式營運。

新北交通局長鍾鳴時表示，蘆洲永康公園周邊多為未附設停車空間的老舊社區，經評估與調查民意後，決定利用公園用地多目標使用興建地下3層停車場，同時也重新打造永康公園成為新北第44處共融特色遊戲場及全齡化公園。

交通局停車管理科代理科長陳明湖說，程經費1億9132萬餘元，中央補助1億408萬元、新北停管基金自籌8724萬餘元，場內建置車牌辨識、車位在席偵測、智慧尋車系統、全自動繳費機等智慧服務系統。