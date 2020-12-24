聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市跨年採總量管制 黃珊珊：總量人數管制前兩天公布
北市跨年晚會防疫，將採總量管制、分區分流原則，並採實聯(名)制、全程戴口罩、管制區內禁止飲食水分除外、要攜帶手機。
由於每年北市府跨年，都有相當多民眾提前一、兩天先來排隊，黃珊珊表示，民眾若提早排隊也要實名制，目前觀傳局規劃會在31日當日下午才設管制區開放進場，事前不會開放進場，也會內部巡場，會確保民眾都有實聯制與防疫措施，才能進場。
至於管制區的人數？黃珊珊說，會依照目前設定的管制範圍相關規劃，但因跟著疫情分區分流，會希望人數比較鬆散，會隨著疫情調整，也可能隨時縮小，確定人數會再向外界報告，因總量管制、分區分流會採機動，但希望比較鬆散的狀況。
黃珊珊說，跨年管制區的具體人數規劃，會隨疫情隨時變化，總量的人數會在前兩天做確定的公告。
除了舞台周圍的管制區域，區域外是否有管制？黃珊珊說，圍設範圍外就是一般的活動區 ，跟中央公告的八大場合一樣，就是要強制戴口罩，但若改為線上轉播，台北一零一仍施放煙火，若有人群聚看煙火，北市府就會有比較強制的管制。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言