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北市跨年採總量管制 黃珊珊：總量人數管制前兩天公布

聯合報 / 記者林麗玉潘才鉉／台北即時報導
北市跨年晚會防疫，將採總量管制、分區分流原則，並採實聯(名)制、全程戴口罩、管制區內禁止飲食水分除外、要攜帶手機。記者林麗玉／攝影
北市跨年晚會防疫，將採總量管制、分區分流原則，並採實聯(名)制、全程戴口罩、管制區內禁止飲食水分除外、要攜帶手機。記者林麗玉／攝影

北市跨年晚會防疫，將採總量管制、分區分流原則，並採實聯(名)制、全程戴口罩、管制區內禁止飲食水分除外、要攜帶手機。

由於每年北市府跨年，都有相當多民眾提前一、兩天先來排隊，黃珊珊表示，民眾若提早排隊也要實名制，目前觀傳局規劃會在31日當日下午才設管制區開放進場，事前不會開放進場，也會內部巡場，會確保民眾都有實聯制與防疫措施，才能進場。

至於管制區的人數？黃珊珊說，會依照目前設定的管制範圍相關規劃，但因跟著疫情分區分流，會希望人數比較鬆散，會隨著疫情調整，也可能隨時縮小，確定人數會再向外界報告，因總量管制、分區分流會採機動，但希望比較鬆散的狀況。

黃珊珊說，跨年管制區的具體人數規劃，會隨疫情隨時變化，總量的人數會在前兩天做確定的公告。

除了舞台周圍的管制區域，區域外是否有管制？黃珊珊說，圍設範圍外就是一般的活動區 ，跟中央公告的八大場合一樣，就是要強制戴口罩，但若改為線上轉播，台北一零一仍施放煙火，若有人群聚看煙火，北市府就會有比較強制的管制。

黃珊珊 跨年晚會 疫情

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