北市跨年總量管制分區分流 設置3管制點實聯制

本土零確診紀錄打破，北市跨年晚會防疫，北市副市長黃珊珊今表示，北市跨年將採總量管制、區域分區分流。31日當天，觀傳局將於市府前舞台區圍設管制範圍，分別於松高路、松壽路及市議會前的1號道路，分別設置3處管制點，每處最多設10個出入口供民眾進出，民眾須量體溫、消毒、戴口罩，並做好實聯（名）制始得進入。

黃珊珊說，至於區域分流管制的方式，因會隨著疫情發展機動調配，所以現在無法管制的區塊與總量，但會密切觀察未來五天的變化，預計控管的總量人數會在前兩天做確認，當然也可能會改為線上直播。

黃珊珊表示，北市府會做最好的準備，做最壞的打算，市長柯文哲也指示，實名制要用手機掃，比照現行場館的方式。民眾可透過台北通APP或myCode或持身分證掃描入場，管制點外設有準備站協助民眾實聯（名）制入場。

若有民眾參加跨年不戴口罩，黃珊珊說，若民眾發現有人不戴口罩，跨年將有相當多工作人員與志工、警察，民眾可以像志工、工作人員、警察等通報，若勸導後不戴口罩將開罰。

觀傳局長劉奕霆表示，北市府今天公布跨年管制區域範圍，跨年當日將於市府前舞台區圍設管制區域，並設3處管制點，參加跨年民眾，需要先消毒、戴口罩、量體溫及完成實聯（名）制始可入場，場內強制全程佩戴口罩、禁止飲食（補充水份除外），現場也將加強防疫宣導。

觀傳局表示，舞台前管制區域將進行總量管制，北市府將視疫情狀態進行管控，管制區域也強制民眾全程戴口罩、禁止飲食（補充水份除外），經勸導不聽者將開罰。

黃珊珊表示，北市府已於10月提出跨年疫情備案，跨年活動也持續依疫情滾動式修正，除將遵循中央新公布的防疫措施，也希望透過管制區域、實聯（名）制及總量管制來做更嚴格的防疫。

此外，北市府跨年活動將於服務台、哺乳室備有酒精或消毒液，並配有額溫槍供民眾自主測量；所有流廁皆備有肥皂及洗手設備，並將加強消毒頻率，流廁外也增設供水站供民眾洗手；另於醫護站旁設隔離帳及防疫小組，如有疑似個案將進行隔離並通報台北市衛生局防疫專線2375-3782做後續處置；另也要求所有工作人員及表演者健康管理。