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新北淡水地區2條公車路線 明起20輛電動公車上路
淡水客運明起在860（三芝-捷運淡水站）、紅26（漁人碼頭-捷運淡水站）2路線投入20輛電動公車，新北交通局指出，目前還有76輛電動公車向公路總局申請補貼，其中有車輛會加裝「主動式空氣淨化設備」，全程消毒車內空氣的病毒。
新北市目前有台北客運的橘5（板橋-中和景安）共20輛電動公車營運，交通局運輸管理科長林詩欽說，淡水客運860、紅26公車行經捷運淡水站，因載客量高率先通過公路總局補助，以國產打造電動公車提供綠能運輸服務。
淡水客運董事長呂奇峯說，每輛電動公車造價約1000萬元，除了獲得公總補助600萬元，新北交通局也再補助每輛150萬元，其中860電動公車的車體彩繪，更以青春山海線意象為主題。
呂奇峯表示，電動公車平均一度電可行駛一公里，用電成本僅汽油的三分之一，駕駛員也接受特別的操駕訓練，除了提供安全乘車環境外，也要讓乘客感受舒適平穩的搭乘體驗。
林詩欽說，目前向公路總局申請補貼的76輛電動公車中，有業者打算在578、579、582路線的30輛電動公車加設淨化設備，最快明年初通過審核，不過仍需等待公路總局核定。
林詩欽表示，主動式空氣淨化設備能產生「高階氧」淨化因子在空氣中主動碰撞汙染物，破壞細菌的細胞膜及病毒的蛋白質，發揮殺菌、消毒作用，同時也利用正負電荷相吸原理，主動吸附懸浮顆粒物，沉於地面，避免人體吸入。
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