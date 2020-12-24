機車兩段式左轉引爭議 北市明年將與交通局研議

北市鄭州路、塔城街口今年8月取消機車直接左轉，引發機車族強烈反彈，為討論現行進行機車管制、兩段式左轉政策等問題，北市議會交通委員會召開「機車路權與行車安全」座談會，邀請民間團體及專家學者進行交流。其中，議員苗博雅指出，北市過於複雜的交通規則，恐成機車肇事因子，議員周威佑認為，號誌牌位子不顯眼，機車騎士難以察覺。交通局表示，將會加強道安教育並將號誌牌設置在中間顯眼處。

苗博雅表示，北市現有交通規則過於複雜，各種路口沒有統一規範，開車想左轉就靠左，想右轉就靠右，但機車不一樣，兩線道機車可直接左轉、三線道內側車道禁行機車，機車左轉須待轉，但在這原則下又有19個路口，如鄭州路、塔城街口等為例外，造成機車騎士不便，甚至恐成肇事因子。

台灣過去不斷灌輸「機車靠右」觀念也是交通肇事原因之一，機車騎士養成習慣後，遇到可直接左轉路口，就直接從外側切到內側左轉。苗說，台灣騎機車比汽車複雜，但機車駕照比汽車好考，呼籲交通局未來機車道安教育要做好。

議員周威佑也說，北市道路交通號誌多，為確定路口是否可直接左轉或待轉，須隨時注意交通桿上的號誌牌，但號誌牌太多，有時待轉號誌會被設置在右側交通桿上，一但大型車輛如公車經過就會擋住，騎士容易忽略，盼交通號誌能更讓人一目瞭然。

交通局長陳學台指出，機車取得駕照的門檻確實很低，針對這部分後續會加強機車安全駕駛的教育，最近與交通部道安執行秘書聯討論，明年針對教育機車路口直接左轉或兩段式左轉，如何行駛、用哪個車道來研議，交通部也有編教材，明年北市府將與交通部合作，著重在機車交通安全防衛宣導上。

另外，北市為了鼓勵民眾先受訓再考照，每年也會提供考照補助；針對交通號誌不清楚的部分，陳學台則表示，號誌牌設置的位子以號誌桿為主，設置在路邊的效果，確實會因公車眾多，易擋住視線，未來會以號誌桿上方為優先設置處。