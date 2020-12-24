快訊

確診者足跡公開原則曝！這2點才算密切接觸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車兩段式左轉引爭議 北市明年將與交通局研議

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市機車交通規則複雜、機車騎士惡習多，北市議員盼交通局能宣導交通道安。聯合報系資料照
北市機車交通規則複雜、機車騎士惡習多，北市議員盼交通局能宣導交通道安。聯合報系資料照

北市鄭州路、塔城街口今年8月取消機車直接左轉，引發機車族強烈反彈，為討論現行進行機車管制、兩段式左轉政策等問題，北市議會交通委員會召開「機車路權與行車安全」座談會，邀請民間團體及專家學者進行交流。其中，議員苗博雅指出，北市過於複雜的交通規則，恐成機車肇事因子，議員周威佑認為，號誌牌位子不顯眼，機車騎士難以察覺。交通局表示，將會加強道安教育並將號誌牌設置在中間顯眼處。

苗博雅表示，北市現有交通規則過於複雜，各種路口沒有統一規範，開車想左轉就靠左，想右轉就靠右，但機車不一樣，兩線道機車可直接左轉、三線道內側車道禁行機車，機車左轉須待轉，但在這原則下又有19個路口，如鄭州路、塔城街口等為例外，造成機車騎士不便，甚至恐成肇事因子。

台灣過去不斷灌輸「機車靠右」觀念也是交通肇事原因之一，機車騎士養成習慣後，遇到可直接左轉路口，就直接從外側切到內側左轉。苗說，台灣騎機車比汽車複雜，但機車駕照比汽車好考，呼籲交通局未來機車道安教育要做好。

議員周威佑也說，北市道路交通號誌多，為確定路口是否可直接左轉或待轉，須隨時注意交通桿上的號誌牌，但號誌牌太多，有時待轉號誌會被設置在右側交通桿上，一但大型車輛如公車經過就會擋住，騎士容易忽略，盼交通號誌能更讓人一目瞭然。

交通局長陳學台指出，機車取得駕照的門檻確實很低，針對這部分後續會加強機車安全駕駛的教育，最近與交通部道安執行秘書聯討論，明年針對教育機車路口直接左轉或兩段式左轉，如何行駛、用哪個車道來研議，交通部也有編教材，明年北市府將與交通部合作，著重在機車交通安全防衛宣導上。

另外，北市為了鼓勵民眾先受訓再考照，每年也會提供考照補助；針對交通號誌不清楚的部分，陳學台則表示，號誌牌設置的位子以號誌桿為主，設置在路邊的效果，確實會因公車眾多，易擋住視線，未來會以號誌桿上方為優先設置處。

北市 機車騎士 車道

延伸閱讀

取消機車兩段式左轉？ 高市交通局：安全不容打折

YouBike權利金之爭 議會決議未來5年不得低於2千萬

又見舊規編新預算 北市議員氣到罵髒話要求重審預算

逐步建置2.0新站點 YouBike1.0預估2022年退場

相關新聞

新北淡水地區2條公車路線 明起20輛電動公車上路

淡水客運明起在860（三芝-捷運淡水站）、紅26（漁人碼頭-捷運淡水站）2路線投入20輛電動公車，新北交通局指出，目前還...

機車兩段式左轉引爭議 北市明年將與交通局研議

北市鄭州路、塔城街口今年8月取消機車直接左轉，引發機車族強烈反彈，為討論現行進行機車管制、兩段式左轉政策等問題，北市議會...

新北新制／汐止設區間測速、標示肉品產地明年元旦上路

注意！110年元旦將至，新北市研考會將從1月1日起，起新增27項新措施，其中為配合中央實施新措施10項，及新北市新措施1...

永平國小停車場遭抗議 侯友宜：全力溝通創造雙贏

永和地區停車困難，再加萬大線永平國小站若完工啟用後，更有轉乘的車輛須停放，新北交通局規劃在永平國小設立地下停車場，卻遭到...

影／捷運萬大線LG05至LG06站 隧道鑽掘工程曝光

捷運萬大中和線預計2025年完工，新北市長侯友宜今前往永平國小站（LG05）視察潛盾機發進準備作業，預計2021年初啟動...

台北方舟新創基地開幕 柯文哲體驗自動拉麵、拍網美照

台北市政府推動東區門戶計畫，在南港設立新創產業據點，推動「N24台北方舟 ARK TPE」台北區塊鏈創新育成基地。「N2...

鳳凰獅子會發物資助弱勢 會長陳錦珠捐皮卡災情勘查車

台南市鳳凰獅子會今天捐贈市府消防局災情勘查車1輛，並發放物資給永康區二級低收入戶，會長陳錦珠代表捐贈，市長黃偉哲受贈並頒...

提升防汛演練熟練度 「熊猴森樂園」1月5日起休園2日

位在新北市三重區的「熊猴森樂園」在今年7月啟用，擁有上百項遊憩設施，新北市高灘地工程管理處提醒，將在明年年1月5日早上6...

不畏疫情升溫 台北千元自由行補助今開跑 已3萬人登錄

疫情重創北市觀光業，北市府推出「台北加碼GO」旅遊補助，自由行千元補助從今天開始入住，第一階段5萬名額，從20日開放登錄...

雪中送暖無數 外事警官獲外僑致謝一度以為「被投訴」

奧地利籍男子Florian因工作緣故常往返台灣、香港，今年因疫情影響，他5度來台，居家檢疫天數長達70天，但因轄區中正二...

強震來了住家安不安全？ 新北免費鑑定海砂屋

12月10日晚間發生芮氏規模6.7的地震，令許多民眾心有餘悸，新北市都更處也接到許多民眾詢問，有沒有提供建築物評估鑑定方...

影／台灣燈會交管大鬆綁 學校、醫院、居民可正常作息

新竹市政府今天公布2021台灣燈會居民生活指引修正版，以5大原則降低燈會對居民生活的影響，包括取消交通管制區改為疏導區並...

熱門新聞

玉山園區再生亂象！山友炊煮燒融山屋設施 隨地升火嚇壞志工

彰化絕美擱淺貨輪爆紅 卻因漲潮已3件人車受困

廣達集團女員工染疫影響大 黃珊珊：考慮調整跨年停辦SOP

羅東光榮陸橋回收場凌晨竄火 憂結構受影響縣府急封橋

影／高粱酒瓶蓋灑滿路！被誤認「金幣滿地」廠商冒雨急清掃

小果番茄達人出爐！嘉義大贏家包辦冠亞季軍訂購看這裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。