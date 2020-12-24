新北新制／汐止設區間測速、標示肉品產地明年元旦上路

注意！110年元旦將至，新北市研考會將從1月1日起，起新增27項新措施，其中為配合中央實施新措施10項，及新北市新措施17項，包含須標示豬、牛肉產地，阻絕萊豬進入校園；要求風險較高建案取得認證標章，在汐止將設置區間測速執法等，提醒民眾對於元旦新制多加留意。

研考會表示，新北新措施包含：自1月起，調解行政作業管理系統上線，民眾得即時查詢聲請案件辦理進度；建造執照無紙化審查及使用執照副本無紙化，提升行政效能；於5月起，實施額滿國小線上審查作業，減少家長至現場排隊等候，也減輕學校行政負擔。其他修正與調整管制措施項目，因涉及民眾權益，特別提醒民眾多加了解。

有關新北市食安方面，自1月1日起，公告市售之包裝、散裝食品及直接供應飲食場所，皆須落實標示豬肉及牛肉原料原產地，積極輔導業者於新北市食材登錄平台揭露產品之豬肉牛肉原產地，加強稽查各級學校供應膳食業者肉品使用情形，一律採用國產豬肉及牛肉生鮮食材，並增訂相關罰則，阻絕萊豬進入校園。

為強化公安面向，自1月1日起，針對風險較高之大規模建案工程（規模達地上16層以上或地下4層以上），透過建築勘驗機制要求取得低風險工地認證標章，以保障勞工權益；要求產出剩餘土石方之建築工地採用電子聯單管控運送流程及裝設CCTV（即時監視系統）進行土石方出場管控。

在交通安全防治方面，從明年3月1日起，將在汐止區汐萬路3段6.2至14.3K建置區間平均速率執法設備，北宜公路19K至23.1K區間平均速率執法將延伸建置偵測路段至新北宜蘭交界處(56K)，並採多點分段偵測，請民眾多加留意。

另外，配合中央政策推行，自1月1日起，包含新一代國民身分證（New eID）可用在網路申請第一類電子謄本，擴大電子謄本網路服務對象；連鎖飲料便利商店及速食業現場調製飲料應標示總糖量、總熱量、總咖啡因及果蔬汁含量等數值。

配合行政院環境保護署修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」公告有關「汞」之禁止應用事項及修正「放流水標準」部分管制項目與限值；實施「聲音照相-科技執法」，50公里以下道路聲音標準為86dB，50~70公里道路聲音標準為90dB，若超標直接照相開罰，違規可處1800元至3600元，請民眾多加注意。