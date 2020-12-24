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永平國小停車場遭抗議 侯友宜：全力溝通創造雙贏
永和地區停車困難，再加萬大線永平國小站若完工啟用後，更有轉乘的車輛須停放，新北交通局規劃在永平國小設立地下停車場，卻遭到家長反彈。新北市長侯友宜今指出，目前正在爭取前瞻經費，家長會有不一樣的看法，會全力溝通創造雙贏。
永平國小附近有仁愛公園停車場，但常爆滿，市府計畫在學校設地下停車場，提供233個汽車格、672個機車格，並開挖操場下方的舊永和掩埋場垃圾，一次解除停車和都市衛生問題，卻引發民眾疑慮。
永平國小自救會由多名家長組成，自救會指出不是反對停車場，而是反對建在永平國小，希望催生保順立體停車場，取代現有計畫，而且施工時間更短，更不容易塞車。
侯友宜表示，永平國小地下停車場若能施作並聯通捷運站，可以解決永和地區停車位不足的問題，也因為捷運的方便性讓民眾使用起來更順利，永平國小的地下停車場的經費還在前瞻計畫審核當中，希望審核後能順利施作。
侯友宜說，爭取過程中家長會也有一些不一樣看法，會極力溝通讓永平國小好，也讓捷運系統有一個停車場，帶動居民的生活便利性。
交通局停車管理科代理科長陳明湖說，依環保局提出的報告，推估需清除處理的掩埋廢棄物數量為2萬7000立方公尺，將再持續向民眾說明及溝通，減少疑慮，於興建時並會儘量利用寒署假及並做好施工配套。
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