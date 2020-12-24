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影／捷運萬大線LG05至LG06站 隧道鑽掘工程曝光

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
捷運萬大中和線預計2025年完工，新北市長侯友宜今前往永平國小站（LG05）視察潛盾機發進準備作業，預計2021年初啟動鑽掘，朝中和站（LG06）發進。記者王敏旭／攝影
捷運萬大中和線預計2025年完工，新北市長侯友宜今前往永平國小站（LG05）視察潛盾機發進準備作業，預計2021年初啟動鑽掘，朝中和站（LG06）發進。記者王敏旭／攝影

捷運萬大中和線預計2025年完工，新北市長侯友宜今前往永平國小站（LG05）視察潛盾機發進準備作業，預計2021年初啟動鑽掘，朝中和站（LG06）發進。侯友宜說，希望新北市、台北市、中央大家一起合作，趕快施作完畢。

萬大中和樹林線緣起台北市規劃萬大中和線、新北規劃樹林線，經交通部整併後全線22.8公里設有22站及1座機廠，第一期萬大中和線工程從中正紀念堂站至莒光站，目前進度為45.723%；第二期樹林線預計明年開工。

永和永平國小站位於保生路下方，車站設置2座出入口，1座無障礙電梯及2座通風井，為地下3層島式月台車站，B1為連通層、B2是穿堂與機房設備，B3為月台與機房設備。

台北捷運局指出，永平國小站將啟動潛盾機隧道鑽掘，永和永平國小站開挖深度最深達28公尺、約9層樓高，潛盾機組平均一天能掘進8公尺，將前往下一站中和站，銜接環狀線中和站。

新北捷運局長李政安說，2組潛盾機隧道鑽掘從保生路直接轉往中山路，再往下一站中和站，穿越雙和橋後改為2疊式隧道銜接中和站疊式月台，未來萬大中和線完成後，中和高中往中正紀念堂原26分的車程，搭捷運只要17分鐘。

另外第二期樹林線今年已完成細部設計作業，預計明年開工2026年完工，不過LG11站站體及捷運路線修正，引來地方民眾抗議，認為要穿越金城公園並影響一旁的土城國小，不僅綠地減少也影響學生權益。

侯友宜指出，施工過程難免會有不同看法，考量捷運施作也要考慮附近居民感受，會不斷溝通跟協調找到一個最適切的方式，要讓捷運能順利通車，也讓在地居民全力支持，2者之間會找出平衡點。

永平國小站將啟動潛盾機隧道鑽掘，永和永平國小站開挖深度最深達28公尺、約9層樓高，潛盾機組平均一天能掘進8公尺，將前往下一站中和站，銜接環狀線中和站。記者王敏旭／攝影
永平國小站將啟動潛盾機隧道鑽掘，永和永平國小站開挖深度最深達28公尺、約9層樓高，潛盾機組平均一天能掘進8公尺，將前往下一站中和站，銜接環狀線中和站。記者王敏旭／攝影
捷運萬大中和線預計2025年完工，新北市長侯友宜今前往永平國小站（LG05）視察潛盾機發進準備作業，預計2021年初啟動鑽掘，朝中和站（LG06）發進。記者王敏旭／攝影
捷運萬大中和線預計2025年完工，新北市長侯友宜今前往永平國小站（LG05）視察潛盾機發進準備作業，預計2021年初啟動鑽掘，朝中和站（LG06）發進。記者王敏旭／攝影
捷運萬大中和線預計2025年完工，新北市長侯友宜今前往永平國小站（LG05）視察潛盾機發進準備作業，預計2021年初啟動鑽掘，朝中和站（LG06）發進。記者王敏旭／攝影
捷運萬大中和線預計2025年完工，新北市長侯友宜今前往永平國小站（LG05）視察潛盾機發進準備作業，預計2021年初啟動鑽掘，朝中和站（LG06）發進。記者王敏旭／攝影
捷運萬大中和線預計2025年完工，新北市長侯友宜今前往永平國小站（LG05）視察潛盾機發進準備作業，預計2021年初啟動鑽掘，朝中和站（LG06）發進。記者王敏旭／攝影
捷運萬大中和線預計2025年完工，新北市長侯友宜今前往永平國小站（LG05）視察潛盾機發進準備作業，預計2021年初啟動鑽掘，朝中和站（LG06）發進。記者王敏旭／攝影

捷運 侯友宜

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