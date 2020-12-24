海大舉辦地方創生座談會 協助馬祖創業振興

地方創生協助偏鄉轉型與整合資源，達到人才留鄉宗旨，今天海洋大學馬祖校區舉辦青年創業與地方創生座談會，交流北台灣與馬祖案例，提供地方振興經驗。

台灣海洋大學「教育部北區地方創生推動中心」，今天邀請4名規劃師孫淑瑜、歐陽瑞蓮、楊宗鴻、林欣婕盤點北部偏鄉資源，帶給馬祖改善發展困境、活化地域經濟的經驗。

規劃師分享科技導入農產業、農村產業轉型，透過人才培育，提供青年返鄉、留鄉發展技能，協助地方翻轉劣勢、展現優勢，並凸顯特色，達到地方永續發展。規劃師楊宗鴻以馬祖地形陡峭舉例，指出地勢雖不利於旅遊乘騎機車發展，但可轉化成為無動力車競賽、攀岩活動等，凸顯地方特色。

馬祖許多返鄉創業青年深耕地方，如打造東莒為觀光「療癒之島」的曹芷屏；推廣環保民宿的劉浩晨；將馬祖美食以真空料理包推廣的王錦儀；改造戰地據點為民宿的陳鎮東；透過影像行銷推廣家鄉的周治孝。

馬祖東莒青年曹芷屏表示，返鄉初期面臨職業選擇少的窘境，但後來因聚落活化工作，進行社區營造、青銀共居與文化保存，努力改變離島的觀光困境發展，希望經營馬祖各島獨特性。

前國發會主委陳美伶表示，地方創生的理念需要倚靠公私協力，幫助國家往前推動，透過正面力量整合資源、媒合機會，並鼓勵海大學生走出校園、與地方連結，探索馬祖建構資料庫，成為地方發展利基。

縣長劉增應表示，國立台灣海洋大學進駐馬祖對地方發展深遠，透過產官學的合作培養在地人才，推動學術產業科技與地方進步繁榮，帶動民間對地方的投資，提升馬祖整體的經濟發展。

海大馬祖行政處長張文哲表示，座談會以「地方創生實務經驗」為題，邀請北區地方創生推動中心協力規劃師與馬祖創業青年交流經驗，透過集思廣益找到策略發展，並鼓勵海大學生發現地方的美，借鏡經驗為馬祖發展。