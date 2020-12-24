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台北方舟新創基地開幕 柯文哲體驗自動拉麵、拍網美照
台北市政府推動東區門戶計畫，在南港設立新創產業據點，推動「N24台北方舟 ARK TPE」台北區塊鏈創新育成基地。「N24台北方舟」今進行開幕儀式，基地是由台電中心舊倉庫整修後打造而成，供新創團隊交流、辦公與會議，成為區塊鏈主題館，內部裝潢與外觀也相當吸睛，讓台北市長柯文哲忍不住當起網紅擺拍。
柯文哲偕台北市副市長黃珊珊出席「N24台北方舟」啟動儀式，柯致詞時表示，為了提升台北市的創業能量，市府規劃23處創業基地，目前有15處正式營運，有5處新創基地在今年底陸續啟用，包括t.Hub 內科創新基地、南港瓶蓋工廠台北製造所、MISA傳智學院、13+TIH，以及今日開幕的「N24台北方舟 ARK.TPE」。
柯文哲說，市府積極建構新創產業的孵化環境，把台北市打造成亞洲新創產業最適合發展的城市。台灣區塊鏈愛好者協會的理事長高崎鈞表示，台北方舟將提供企業和新創產業交流平台，以及辦公空間和會議室，透過工作坊、專題講座或各類社群聚會，促進產業交流。
「N24台北方舟 ARK.TPE」是由台電舊倉庫改建，建築內外都留有原有的灰鏽斑駁和水泥混凝土的樣貌，中間還有三層旋轉樓梯，可以到達頂樓，外觀用了大量的落地窗，採光明亮，還有通往二樓的長階梯，空間設計都相當亮眼，有成為網美拍照打卡的熱門景點，連柯文哲都忍不住想擺拍。
此外，內部設置許多區塊鏈系統，包括飲料自動販賣機、全台首座自動拉麵機等，全都以無現金線上支付的方式交易，還展示了社交具距離警示系統、網路「挖礦」設備等。柯文哲還體驗自動拉麵機，不用1分鐘，熱騰騰的拉麵就製作完畢，柯文哲當場吃起來，直呼「免費的最好吃」，吃得津津有味相當滿足。
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