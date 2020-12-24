台北方舟新創基地開幕 柯文哲體驗自動拉麵、拍網美照

台北市政府推動東區門戶計畫，在南港設立新創產業據點，推動「N24台北方舟 ARK TPE」台北區塊鏈創新育成基地。「N24台北方舟」今進行開幕儀式，基地是由台電中心舊倉庫整修後打造而成，供新創團隊交流、辦公與會議，成為區塊鏈主題館，內部裝潢與外觀也相當吸睛，讓台北市長柯文哲忍不住當起網紅擺拍。

柯文哲偕台北市副市長黃珊珊出席「N24台北方舟」啟動儀式，柯致詞時表示，為了提升台北市的創業能量，市府規劃23處創業基地，目前有15處正式營運，有5處新創基地在今年底陸續啟用，包括t.Hub 內科創新基地、南港瓶蓋工廠台北製造所、MISA傳智學院、13+TIH，以及今日開幕的「N24台北方舟 ARK.TPE」。

柯文哲說，市府積極建構新創產業的孵化環境，把台北市打造成亞洲新創產業最適合發展的城市。台灣區塊鏈愛好者協會的理事長高崎鈞表示，台北方舟將提供企業和新創產業交流平台，以及辦公空間和會議室，透過工作坊、專題講座或各類社群聚會，促進產業交流。

「N24台北方舟 ARK.TPE」是由台電舊倉庫改建，建築內外都留有原有的灰鏽斑駁和水泥混凝土的樣貌，中間還有三層旋轉樓梯，可以到達頂樓，外觀用了大量的落地窗，採光明亮，還有通往二樓的長階梯，空間設計都相當亮眼，有成為網美拍照打卡的熱門景點，連柯文哲都忍不住想擺拍。