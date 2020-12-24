鳳凰獅子會發物資助弱勢 會長陳錦珠捐皮卡災情勘查車

台南市鳳凰獅子會今天捐贈市府消防局災情勘查車1輛，並發放物資給永康區二級低收入戶，會長陳錦珠代表捐贈，市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌，感謝鳳凰獅子會、陳錦珠持續秉持回饋鄉里熱誠，協助台南市消防救災工作，有效提升救災效能，善行義舉造福地方與人群。

消防局表示，陳錦珠今年7月得知消防局第五大隊鹽行分隊轄區，因部分地區地勢低漥易淹水，慨捐價值120萬元災情勘查車與裝備器材，除選用皮卡車輛具備涉水性能且兼具橡皮艇拖掛救災功能，並配備有LED警示燈、警報器、拖船勾及無線電等裝備，具各種災害指揮搶救、災情查勘回報、低窪地區搶救等功用，提升消防局水域救生能力。