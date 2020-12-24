新北青春山海線添綠色運具 電動公車12/25上路

新北市政府打造青春山海線，以綠能交通串聯各景點。市府交通局今天表示，繼共享電動機車、YouBike租借站和電池電換站後，明天起將有共20輛淡水客運860、紅26電動公車上路。

新北市政府推動「青春山海線」政策，以「山海結合、低碳環保」為主軸，結合八里到三貂角沿線景點與活動開發遊程，並透過大眾運輸系統、自行車道、電動共享機（汽）車，以及人行步道等綠色運具串連全程。

新北市交通局長鍾鳴時今天透過新聞稿表示，明天起，將有淡水客運860（三芝-捷運淡水站）、紅26（漁人碼頭-捷運淡水站）共20輛電動公車，加入青春山海線的綠能運輸行列。

鍾鳴時說，目前新北市已有台北客運的橘5（板橋-中和景安）共20輛電動公車營運中；另還有76輛電動公車正在向公路總局申請補貼。

新北市交通局交通局運輸管理科長林詩欽指出，淡水客運860、紅26公車因行經捷運淡水站，載客量高，因此率先通過公路總局補助，以國產打造電動公車提供更優質的綠能運輸服務。