110年元旦新制 台北101等劃空品維護區

110年元旦將至，台北市、台中市、新竹縣等多項新制上路，如北市劃設第一期空氣品質維護區包含台北101等6景點、3轉運站等，進入的柴油車應取得優級自主管理標章、機車應完成定期檢測。

整理如下：

北市環保局：民國110年1月1日起，進入空氣品質維護區包含3站6處如市府、台北及南港等3處交通轉運站；陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠及台北101大樓等6處觀光景點的柴油車，應取得優級自主管理標章、機車應完成定期檢測，2月1日起違規要開罰。

北市社會局：民國110年1月1日起愛心卡可搭捷運，約可嘉惠9萬餘名身障族。

北市衛生局：民國110年1月1日起，附設自助餐廳之星級旅館，應對可供生食之水產品實施強制檢驗生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌、揮發性鹽基態氮或其他依衛生安全風險擇定之衛生管理項目，未依規定進行自主檢驗，得命限期改善，屆期未改善者，處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，情節重大者，得逕處6個月以上1年以下停業處分。

台中市：雙十公車優惠政策110年元旦起，限定市民、市民的新移民配偶及外縣市在台中就學學生等適用。

新竹縣政府：為鼓勵實際從事農業工作農民投保，提高農民從農的職業保障，從110年1月1日起，全額補助縣內農民投保的自付保費，每月補助15元，預計有2771名加保農民可受惠。