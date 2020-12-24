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提升防汛演練熟練度 「熊猴森樂園」1月5日起休園2日
位在新北市三重區的「熊猴森樂園」在今年7月啟用，擁有上百項遊憩設施，新北市高灘地工程管理處提醒，將在明年年1月5日早上6點開始到6日晚上11點，2天休園辦理設施撤離及復原演練，以累積經驗，提升汛期間人員機具拆裝的熟練度，休園2天請民眾勿前往使用。
高灘處指出，二重疏洪道擁有都會中難得的大片綠帶空間，兼具休閒及防洪功能，為維持河川的排水功能，於颱風陸上警報發布後，河川區域內遊憩設施需依防汛計畫撤離，以維護河防安全。
演練當天，高灘處將下達撤離指令，相關人員及機具將進駐樂園進行設施撤離作業，撤離完成後另將依復原計畫辦理場地復原作業，其間施工廠商需出動各種吊卡車、機具進行遊具設施撤離及復原工作。
高灘處表示，演練期間將封閉樂園出入主要動線，包含辰光橋至中山橋間堤坡及周邊自行車道、步道，呼籲勿靠近樂園範圍，並注意撤離機具車輛以保護自身安全。
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