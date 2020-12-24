不畏疫情升溫 台北千元自由行補助今開跑 已3萬人登錄

疫情重創北市觀光業，北市府推出「台北加碼GO」旅遊補助，自由行千元補助從今天開始入住，第一階段5萬名額，從20日開放登錄，截至今天上午10點半，短短不到5天，已有約3萬人次民眾至活動官網登錄身分證或健保卡資料，獲千元補助資格，不會還是要等實際入住，才能獲得每房每晚的千元補助。

儘管本土確認病例再現，防疫升溫，不過台北加碼GO千元旅遊補助登錄踴躍，自由行補助從20日開放登錄、24日實際入住，統計至今天上午10點30分，第一階段5萬名額千元自由行旅遊補助，已有約3萬民眾登錄資料，但由於是入住第一天，至今天中午12點，已經有不少民眾搶早鳥入住，已經實際入住120房，獲每房千元補助。

觀傳局表示，台北加碼GO自由行補助，目前與北市府合作的旅館已有307家，從今天起至明年3月7日，自由行旅客原則上在周日至周四，以及春節期間入住合作旅館，可享有每房每晚折抵1000元優惠，還有雙層觀光巴士單次票電子兌換券。

觀傳局表示，活動限量補助10萬名自由行旅客，活動時間分兩階段，第一階段今起至明年1月31日，第二階段明年2月1日至3月7日，兩階段各補助約5萬名旅客。