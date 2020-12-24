北市抽檢包租業定型化契約 違規項目與租金有關

台北市法務局今天表示，抽查8家租賃住宅包租業者定型化契約，初檢僅1家全數合格，複檢後皆已改善；違規項目皆和租金有關，呼籲消費者簽約前仔細審閱業者提供定型化契約。

北市府法務局發新聞資料指出，今年1至10月間，與地政局抽查8家租賃住宅包租業者的轉租定型化契約是否符合內政部「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」規定。

法務局表示，8家業者初檢後，僅1家全數合格，經要求限期改善，複檢後皆已改善。此次違規項目皆和租金有關，民眾簽約前，應仔細審閱業者使用定型化契約及附件，若發現業者契約違規，可要求修改條款外，也能向地方政府檢舉。

地政局指出，租賃住宅包租業是指承租、租賃、轉租及經營租賃住宅管理業務的公司，這是首度查核業者定型化契約，共11項，違規項目最多包含租賃標的、租賃期間相關費用支付、提前終止租約約定。

地政局解釋，租賃標的違規情形是指業者未完整記載主建物、附屬建物及共有部分詳細資訊，讓消費者處於使用範圍不明狀態。

至於租賃期間相關費用支付的違規狀況，包含未揭示電費最高限制、其他費用及網路費、管理費等支付方法，導致計算費用出現爭議。

地政局表示，提前終止租約約定違規情形是指未揭示先期通知義務、違約金規範、預收租金返還等，導致雙方權利義務關係不明確。

法務局呼籲業者應使用符合內政部公布定型化契約，若違規不改善，可依消費者保護法最高處新台幣30萬元罰鍰。消費者遇租屋爭議，可打消費者服務專線「1950」或市民熱線「1999」諮詢。