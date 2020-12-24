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北市抽檢包租業定型化契約 違規項目與租金有關

中央社 / 台北24日電

北市法務局今天表示，抽查8家租賃住宅包租業者定型化契約，初檢僅1家全數合格，複檢後皆已改善；違規項目皆和租金有關，呼籲消費者簽約前仔細審閱業者提供定型化契約。

北市府法務局發新聞資料指出，今年1至10月間，與地政局抽查8家租賃住宅包租業者的轉租定型化契約是否符合內政部住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」規定。

法務局表示，8家業者初檢後，僅1家全數合格，經要求限期改善，複檢後皆已改善。此次違規項目皆和租金有關，民眾簽約前，應仔細審閱業者使用定型化契約及附件，若發現業者契約違規，可要求修改條款外，也能向地方政府檢舉。

地政局指出，租賃住宅包租業是指承租、租賃、轉租及經營租賃住宅管理業務的公司，這是首度查核業者定型化契約，共11項，違規項目最多包含租賃標的、租賃期間相關費用支付、提前終止租約約定。

地政局解釋，租賃標的違規情形是指業者未完整記載主建物、附屬建物及共有部分詳細資訊，讓消費者處於使用範圍不明狀態。

至於租賃期間相關費用支付的違規狀況，包含未揭示電費最高限制、其他費用及網路費、管理費等支付方法，導致計算費用出現爭議。

地政局表示，提前終止租約約定違規情形是指未揭示先期通知義務、違約金規範、預收租金返還等，導致雙方權利義務關係不明確。

法務局呼籲業者應使用符合內政部公布定型化契約，若違規不改善，可依消費者保護法最高處新台幣30萬元罰鍰。消費者遇租屋爭議，可打消費者服務專線「1950」或市民熱線「1999」諮詢。

內政部 北市 住宅轉租

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