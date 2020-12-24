強震來了住家安不安全？ 新北免費鑑定海砂屋

12月10日晚間發生芮氏規模6.7的地震，令許多民眾心有餘悸，新北市都更處也接到許多民眾詢問，有沒有提供建築物評估鑑定方案。都更處表示，已於去年8月推出「新北挺安全方案」，免費協助建築物辦理海砂屋鑑定，目前已有三芝及泰山區2處社區申請，確認建築物安全。

都更處指出，考量市民對於有安全疑慮建物在推動都市更新前期，常因資金籌措不易，導致整合卡關，因此新北市推動「新北挺安全方案」，全額出資協助建築物辦理海砂屋鑑定，讓社區儘快確認自家建築物安全狀態。

都更處表示，目前三芝和泰山2處社區已率先向市府申請鑑定，近期將委託專業單位辦理海砂屋鑑定，並輔導社區依鑑定結果建議，辦理重建或結構補強，搭配市府的多元都更政策，選擇適合社區的都更方式，早日遠離危險。