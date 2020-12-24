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強震來了住家安不安全？ 新北免費鑑定海砂屋
12月10日晚間發生芮氏規模6.7的地震，令許多民眾心有餘悸，新北市都更處也接到許多民眾詢問，有沒有提供建築物評估鑑定方案。都更處表示，已於去年8月推出「新北挺安全方案」，免費協助建築物辦理海砂屋鑑定，目前已有三芝及泰山區2處社區申請，確認建築物安全。
都更處指出，考量市民對於有安全疑慮建物在推動都市更新前期，常因資金籌措不易，導致整合卡關，因此新北市推動「新北挺安全方案」，全額出資協助建築物辦理海砂屋鑑定，讓社區儘快確認自家建築物安全狀態。
都更處表示，目前三芝和泰山2處社區已率先向市府申請鑑定，近期將委託專業單位辦理海砂屋鑑定，並輔導社區依鑑定結果建議，辦理重建或結構補強，搭配市府的多元都更政策，選擇適合社區的都更方式，早日遠離危險。
都更處說明，欲申請「新北挺安全方案」的社區，只要經過市府房屋健檢結果為應立即辦理結構修復，或經結構安全性能初步評估結果，危險度總評估分數R超過45，並經整合一半以上所有權人同意及成立管委會或已核准立案之更新會，即可向市府申請辦理，受理時間至2022年12月31日止，詳情可至新北市都市更新處網站宣導專區查詢( http://www.uro.ntpc.gov.tw )。
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