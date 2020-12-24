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影／台灣燈會交管大鬆綁 學校、醫院、居民可正常作息

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市副市長沈慧虹說明燈會交通管制區改為疏導區並縮小範圍，汽車憑證通行，機車、計程車不管制。記者黃瑞典／攝影
新竹市副市長沈慧虹說明燈會交通管制區改為疏導區並縮小範圍，汽車憑證通行，機車、計程車不管制。記者黃瑞典／攝影

新竹市政府今天公布2021台灣燈會居民生活指引修正版，以5大原則降低燈會對居民生活的影響，包括取消交通管制區改為疏導區並縮小範圍、學校恢復正常上下學、市民憑汽車通行證一證通行、提供環狀接駁車等貼心服務及落實防疫，副市長沈慧虹說，希望讓燈區內居民正常作息，燈會圓滿舉辦。

市府日前公布燈會各項管制措施，引起市民關注及討論，市府廣納各方意見修正，先前舊城區劃分的汽、機車及行人管制區將取消，改為燈會疏導區，並縮小為經國、自由、中華、南大及西大路範圍內。

沈慧虹說，疏導區內汽車須憑通行證進入，計程車、機車不管制，燈區展演時間縮短為平日下午6點至晚間9點，假日延至9點半，展演時間有交通疏導措施，讓學校正常放學、補習班及安親班可正常接送，醫院、洗腎診所正常運作。

沈慧虹表示，汽車通行證將於明年1月15日至25日主動發放給範圍內的居民、上班族、租屋族、托嬰中心、補習班、安親班及私立幼兒園，沒拿到證但有就學、就醫或其他需求，1月15日至2月9日可至各區公所申請或線上申請寄送至指定地點。

市府指出，垃圾清運次數不變、晚上垃圾收運皆改為上午，新增早上7至9點6處定點收運；公車正常行駛，復康巴士正常運作，另有搭配定點定線的貼心服務車，協助行動不便者就醫或移動，假日將有環狀接駁車方便民眾、旅客，119緊急服務也都維持正常運作。

2021台灣燈會疏導區範圍內，機車、計程車不管制，汽車憑證通行。圖／新竹市政府提供
2021台灣燈會疏導區範圍內，機車、計程車不管制，汽車憑證通行。圖／新竹市政府提供
新竹市副市長沈慧虹說明燈會交通管制區改為疏導區並縮小範圍，汽車憑證通行，機車、計程車不管制。記者黃瑞典／攝影
新竹市副市長沈慧虹說明燈會交通管制區改為疏導區並縮小範圍，汽車憑證通行，機車、計程車不管制。記者黃瑞典／攝影

台灣燈會 安親班 補習

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