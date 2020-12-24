為癌童慶聖誕 臺大兒童醫院癌症病房獲生麗捐163萬儀器

生麗國際耕耘公益事務，今年與臺大醫院合作規劃聖誕節慶祝活動，聯合YOYO TV大哥哥、大姐姐來到臺大醫院兒童醫療大樓，與病童們慶祝聖誕節；除了送上多項聖誕禮物外，生麗也捐贈上百萬的醫療儀器給臺大醫院，用愛與關懷溫暖協助病童抗癌之路能更加順利。

生麗國際與臺大醫院合作「2020歡慶聖誕節活動」，本月21日在兒醫大樓一樓大廳展開，此次活動邀請到西瓜哥哥與天竺鼠姐姐，獻上青春活力的表演，穿插有獎徵答、互動小遊戲；讓每個小朋友臉上綻放天真燦爛的笑容，生麗國際也化身成聖誕老人，發放小禮物給孩童們，讓孩子們感受聖誕節的歡樂氣息。

透過這次活動，生麗國際向臺大醫院捐贈負80度超低溫冷凍櫃、液態氮桶、自動細胞計數器等近163萬醫療儀器，拓展臺大醫院在研究方面的硬體實力，成為與病童一同對抗病痛的堅強後盾。

創立邁入20年的生麗國際，自2013年啟動相關社會福利計畫，包括國小營養午餐費、弱勢家庭急難救助金，再到清寒優秀學子獎助學金；生麗與家扶基金會合作近8年，已協助5萬名家扶孩子、2萬8000戶家庭，更於今年的生麗會員頒證大會上，再捐出300萬給基金會。

2021年1月31日，生麗國際與家扶基金會合辦「家扶七十心無限音樂會」，預計在國父紀念館的舞台上亮相，由天團魚丁糸團長可田擔任監製，加上林逸欣、嚴正嵐、丁霜語、陳芳語等眾多藝人，帶領200位家扶孩子；孩子經過365天培訓，將突破現實框架，踏上人生中的第一個的舞台，帶來真摯動人的音樂演出。