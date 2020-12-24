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北海岸首座生活創客工坊 免費印獨有風格衣服、馬克杯
新北市立圖書館金山分館成立北海岸第一座「生活創客工坊」，提供客製化服務，憑借閱證便可免費使用熱轉印平燙機、馬克杯機、縫紉機等設備，打印自己獨有的衣服、手提袋、馬克杯、書籍等。金山區長廖武輝今天登記初體驗，客製化「我金山我驕傲」馬克杯，成為自己獨一無二的耶誕禮物。
金山分館主任蕭千惠表示，近年來，客製化越來越普及，為了滿足讀者的多樣化需求，圖書館特別將3樓空間打造成「生活創客工坊」，設置熱轉印平燙機、馬克杯機、縫紉機等機器設備，同時提供筆記型電腦、以及設計等相關書籍，方便北海岸地區的鄉親使用。
蕭千惠說，民眾到到圖書館便能設計、印製自己完全屬於自己風格的衣服、手提袋與馬克杯，而且完全免費，只要臨櫃或電話便可預約申請。歡迎大家一起到金山分館「玩」設計，製作獨一無二的個人化專屬產品，相關服務及預約方式請至新北市立圖書館查詢。
金山區長廖武輝表示，使用創客工坊馬克杯機，給自己一個最獨一無二的聖誕節禮物，製作過程很特別也很新鮮，目前金山圖書館還在試體驗階段，自己透過親自體驗的方式，以使用者角色提供參考建議給圖書館，希望對日後營運能夠有所幫助，讓更多民眾幸福開心體驗。
廖武輝歡迎民眾元旦可以到金山區「金山青年活動中心」一同參加2021金山區升旗典禮，前500位參加的民眾可以得到限量的「我金山我驕傲」運動毛巾一條。廖武輝也到金山圖書館1樓申辦「新北市立圖書館借閱證」，他表示，借閱證可以在新北市、桃園市、基隆市借書，而且還可以異地還書，對於自己住在桃園來說真的很便利，很貼心。
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