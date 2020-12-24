北海岸12處遊憩據點亮起來 光環境璀燦點燈戀戀在冬季

耶誕、元旦、春節等連續假期即將到來，交通部觀光局北觀處昨晚啟動戶外12處不同主題及造型意象燈飾「光環境」，運用燈飾裝置串起北海岸遊憩景點以歡樂、溫馨、寧靜的光環境效果，增添節慶氣氛，在寒冷中的天氣增添暖意。歡迎民眾到北海岸享美食、泡暖湯、感受光環境璀燦藝術及浪漫白沙灣、北海岸氛圍。

今年北海岸遊憩據點光環境以 「 戀戀冬季，放閃北海岸」為主題，推廣三芝淺水灣、白沙灣、富貴角燈塔及金山萬里自行車旅遊，有別於以往的9處，特別增加規畫12處不同主題及造型意象。

包括三芝淺水灣停車場「星光廊道」，運用浪花及水珠做串連，裝置中東海棗及灌木叢中，加入結合原有花燈典藏燈飾元素；白沙灣入口的「星空物語」以暖色系做為主題燈光設計。

極北藍點以「光之驛站」之暖白色系的色調燈飾裝置做為主題，呈現海洋極緻風光；月灣以「悠遊自在行」之2021自行車旅遊年的燈飾佈置做為主題燈光設計，白天有自行車的意象可拍照，夜間有2021自行車旅遊年的燈飾。

婚紗廣場以「閃戀心語」象徵浪漫愛情的永恆，呈現海洋與浪漫的意象；風箏公園以「風轉童心」運用風箏的意象點綴風箏公園；十八王公前綠帶主題為「絲路光年」以光環境烘托氣氛為主，打造十八王公前綠帶視覺饗宴。

跳石公廁以「奇幻迷鹿」為主題，利用暖色系的燈光打造悠閒散步的水鹿；中角灣以「戀向北方」為主題，利用山海的地理特性，由海到山的點連成線方式呈現，引導遊客前往中角灣。