聽新聞
test
0:00 / 0:00

避免影響中籤戶權益 北市：明倫社宅租金不調整

中央社 / 台北23日電
圖為明倫社宅。本報資料照片
圖為明倫社宅。本報資料照片

北市都發局長黃景茂今天說，明倫等4處社會住宅租金不會調整，若調整會影響原本中籤戶權益，至於議會委員會提3項附帶決議，包含改為原租金算法等，會跟市長柯文哲報告。

台北市政府推出明倫社會住宅租金引起討論，北市議會工務委員會今天繼續審查住宅基金預算，都市發展局長黃景茂等官員出席，委員會最後提3項附帶決議。

附帶決議包含木柵、明倫、大橋頭、金龍、新奇岩、瑞光、中南社會住宅租金，應以權狀面積坪數且不含大公設，核實編列之後預算。

以及北市府各處社會住宅租金應回歸住宅法和社會住宅出租辦法規定，參考周邊市場行情、考量承租人合理負擔能力，租金不超過總體自償率100%為原則。

第三項是北市府在9月更改木柵、明倫、大橋頭、金龍社會住宅租金計算方式，導致4處社宅租金與其他社宅不同，有違公平原則與信賴保護原則，要求市府對社宅應採一致作法，不能有差別待遇。

北市議會工務委員會最後通過住宅基金預算等案，將送議會大會三讀。

出席委員會的民進黨北市議員王閔生認為附帶決議可改為但書，才能讓北市府尊重委員會附帶決議。同黨市議員李建昌說，若議會大會通過委員會附帶決議，等同為議會的態度，柯文哲若未調整社宅租金，後果由北市府承擔。

北市 社會住宅 社宅

延伸閱讀

北市議會附帶決議明倫降租金！議員嗆：若柯文哲對幹事就很大

紐機師遭爆北市趴趴走 北市：相關清潔消毒都已完成

北市社宅租金計算方式喬不攏 逾11億租金收入預算暫擱

北市社宅遭爆一堆巨無霸陽台 都發局說話了

相關新聞

北市議會附帶決議明倫降租金！議員嗆：若柯文哲對幹事就很大

明倫社宅高租金惹議，台北市議會工務委員會今下午第三度審查住宅基金，委員會終於決議通過住宅租金收入12億多元，送大會三讀，...

廣達集團女員工染疫影響大 黃珊珊：考慮調整跨年停辦SOP

台灣本土零確診紀錄昨破功，因案771廣達集團女員工與案765長榮航紐籍機師密切接觸而確診新冠肺炎。台北市副市長黃珊珊下午...

避免影響中籤戶權益 北市：明倫社宅租金不調整

台北市都發局長黃景茂今天說，明倫等4處社會住宅租金不會調整，若調整會影響原本中籤戶權益，至於議會委員會提3項附帶決議，包...

萬里瑪鋉溪畔新亮點 長頸鹿造型遊戲場開工

對於偏鄉的萬里區來說，一座共融式遊具就像是遙不可及的夢想，去年六月由萬里里長王傑倫提出建議，希望能夠在瑪鋉溪畔打造一處老人與小孩都可以一起休閒娛樂的場域，經市議員張錦豪爭取設置，並舉行動工典禮，預定明年瑪鋉溪畔將迎來長頸鹿造型的共融式遊戲場。

大新店有線電視送愛心 員工義賣捐家扶

為幫助新店區弱勢孩童，大新店有線電視員工自發性發起聖誕義賣活動，透過線上群組義賣出近百項的商品，義賣所得由大新店有線電視職福會主委周妏晅代表捐贈給新北家扶中心-新店服務處，希望透過眾人的力量，傳遞這份愛心。

新北成立環境美學顧問團 29區代表顏色將出爐

為提升城市美學，新北市城鄉局成立環境美學顧問團，由學者、業界代表及市府首長組成，提供各項公共建設設計時的建議，未來也將研...

新北升格十周年 侯友宜：新北要帶動全台發展

新北市將升格滿十周年，新北市長侯友宜今主持市政會議時，除盤點市政成果，也喊話新北「做大市也要做大事」，在未來十年要帶動北...

為防疫停辦台北跨年？ 黃珊珊：這是選項之一

台北市跨年晚會照常準備，但台北市長柯文哲今天表示，有可能前一天宣布不辦，台北市副市長黃珊珊下午至市議會臨時會備詢時表示，...

繽紛口罩帶來好心情 台大生醫分院獲贈耶誕版醫用口罩

耶誕節將至，防疫也不鬆懈！太和殿麻辣公司董事長沈琬和勝凱科技公司董事長馮文和，共同捐贈2萬2000片「耶誕」限定版的醫療...

跨年晚會可能停辦？北市：依疫情隨時調整辦理方式規模

本土零確診紀錄被打破，台北市長柯文哲今天說，台北市跨年晚會按照要辦原則準備，但可能在前一天宣布不辦。北市觀傳局表示，北市...

整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

本土253天零確診紀錄被打破，中央疫情指揮中心昨天與全國各地方政府開視訊會議後決議不禁止各地舉辦跨年等大型活動，但要符合...

創新防疫備戰疫情 臺北市防疫大事紀一次看

新冠肺炎今年元月爆發後，全球疫情至今嚴峻，臺北市政府面對防疫工作，除了推出不少創新防疫措施，包括防疫計程車、酷課雲遠端教學，防疫旅館等，為因應瞬息萬變的疫情，會把每日疫情數據匯整於雲端供首長透過平板電腦隨時關注疫情變化，以利提前部署，隨時防堵防疫缺口。

熱門新聞

整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

鄭文燦：五月天演唱會、桃園跨年暫照辦 遵守防疫規定

玉山園區再生亂象！山友炊煮燒融山屋設施 隨地升火嚇壞志工

金門限定舊紙鈔馬克杯爆紅 首波限量800個

萬大線第二期工程 明年初動工

北市跨年前一天宣布停辦？柯文哲：這7天隨時應變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。