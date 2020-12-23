避免影響中籤戶權益 北市：明倫社宅租金不調整

台北市都發局長黃景茂今天說，明倫等4處社會住宅租金不會調整，若調整會影響原本中籤戶權益，至於議會委員會提3項附帶決議，包含改為原租金算法等，會跟市長柯文哲報告。

台北市政府推出明倫社會住宅租金引起討論，北市議會工務委員會今天繼續審查住宅基金預算，都市發展局長黃景茂等官員出席，委員會最後提3項附帶決議。

附帶決議包含木柵、明倫、大橋頭、金龍、新奇岩、瑞光、中南社會住宅租金，應以權狀面積坪數且不含大公設，核實編列之後預算。

以及北市府各處社會住宅租金應回歸住宅法和社會住宅出租辦法規定，參考周邊市場行情、考量承租人合理負擔能力，租金不超過總體自償率100%為原則。

第三項是北市府在9月更改木柵、明倫、大橋頭、金龍社會住宅租金計算方式，導致4處社宅租金與其他社宅不同，有違公平原則與信賴保護原則，要求市府對社宅應採一致作法，不能有差別待遇。

北市議會工務委員會最後通過住宅基金預算等案，將送議會大會三讀。

出席委員會的民進黨北市議員王閔生認為附帶決議可改為但書，才能讓北市府尊重委員會附帶決議。同黨市議員李建昌說，若議會大會通過委員會附帶決議，等同為議會的態度，柯文哲若未調整社宅租金，後果由北市府承擔。