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新北成立環境美學顧問團 29區代表顏色將出爐
為提升城市美學，新北市城鄉局成立環境美學顧問團，由學者、業界代表及市府首長組成，提供各項公共建設設計時的建議，未來也將研擬29區的代表顏色，做為公有建築新建、改建的外觀特色。城鄉局表示，預計明年先規劃出12區， 2年內完成全市代表色規畫。
城鄉局長黃國峰指出，城鄉局為國土計畫、區域計畫及都市計畫的主政機關，除了協助各機關公共建設進行規畫審議，使空間機能更健全，今年也成立環境美學顧問團，以「都市針灸」手法，發掘環境課題、與地方討論診斷，並開立藥方，提升都市閒置空間、活絡地方產業。
城鄉局綜合規劃科長陳柏君說明，環境美學總顧問團由多位學者、業界及市府代表組成，16日已舉行首次會議，共有捷運局、水利局、市場處、深坑區公所等代表前來，進行階梯彩繪、圍牆美化、建築物造型等設計諮詢。
陳柏君表示，環境美學顧問團預計一個半月開會一次，開放各公家機關申請提案，未來也將依各區特色規畫代表色，預計明年先規畫12區，2年內完成全市規畫，並將召開地方說明會與公所、民代、民眾交換意見，納入未來公有建築新建、改建的外觀設計參考。
此外，新北市景觀處今年3月也成立城市綠美學顧問團，提供市政機關景觀工程規畫、設計、施工時的建議，目前也正在擬定「綠美學執行準則」，做為街道景觀、公園綠地及開放空間設計時的綠美化原則。
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