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大新店有線電視送愛心 員工義賣捐家扶

觀天下 / 記者張芳琪/新店報導
大新店有線電視員工自發性發起聖誕義賣活動，捐贈給新北家扶中心-新店服務處。 圖／大新店有線電視提供
大新店有線電視員工自發性發起聖誕義賣活動，捐贈給新北家扶中心-新店服務處。 圖／大新店有線電視提供

為幫助新店區弱勢孩童，大新店有線電視員工自發性發起聖誕義賣活動，透過線上群組義賣出近百項的商品，義賣所得由大新店有線電視職福會主委周妏晅代表捐贈給新北家扶中心-新店服務處，希望透過眾人的力量，傳遞這份愛心

這次的聖誕義賣活動，相當特別，首創以線上方式，讓員工自行認購，義賣的商品包括了應景圍巾、可愛包包、飲料提袋等等，群組內部段的+1、+1，參與熱烈，不到半小時的時間，所有商品義賣一空，甚至有員工直接捐款，大家都表示，能夠一起做愛心的感覺很溫暖，也期盼能以實際的行動，幫助更多弱勢孩童。

新店家扶中心相當感謝大新店有線電視以及全體員工的愛心，表示這筆捐助費用，將會做為安心上學方案經費，讓弱勢家庭的孩童的學習資源不中斷，而大新店有線電視也期盼藉此拋磚引玉，讓更多社會大眾一同來關懷弱勢家庭與孩童。

義賣 愛心 家扶中心

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