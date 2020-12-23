萬里瑪鋉溪畔新亮點 長頸鹿造型遊戲場開工

對於偏鄉的萬里區來說，一座共融式遊具就像是遙不可及的夢想，去年六月由萬里里長王傑倫提出建議，希望能夠在瑪鋉溪畔打造一處老人與小孩都可以一起休閒娛樂的場域，經市議員張錦豪爭取設置，並舉行動工典禮，預定明年瑪鋉溪畔將迎來長頸鹿造型的共融式遊戲場。

市議員張錦豪表示，偏鄉地區孩子的資源不比都市，為此也更要努力爭取，為偏鄉挹注資源，促進讓家長將孩子根留家鄉的意願，因此從去年會勘後就極力爭取要為萬里增添一處共融式遊具，也因為位在保護區內，經過專家審核，還有民政局與農業局還有公所一起努力爭取到預算終於動工，預計明年就會落成，萬里的親子們也多了一個休閒好去處。

萬里區長粘雪琴說，很感謝議員的協助，因為要在瑪鋉溪畔打造一處共融式遊戲場可以說是相當不容易，從經費的爭取到選址與工法都花費一番功夫，雖是活化舊有的槌球場空間，但也因為在保護區內的關係，遊戲場的設計規劃選材都必須相當講究，最終也將以透水性高、低開發的方式來建造。

萬里里長王傑倫指出，萬里區第一座的共融式遊戲場，以長頸鹿造型規劃五個滑道的特色溜滑梯，一旁也設計規劃體健設施，期盼未來落成啟用時，不僅僅是為萬里創造一處新的觀光休閒亮點，更加也讓萬里的親子、大小朋友擁有共同娛樂、休閒的最佳去處。