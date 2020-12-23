廣達集團女員工染疫影響大 黃珊珊：考慮調整跨年停辦SOP

台灣本土零確診紀錄昨破功，因案771廣達集團女員工與案765長榮航紐籍機師密切接觸而確診新冠肺炎。台北市副市長黃珊珊下午在議會表示，針對跨年是否停辦，案771的影響較大，15例感染才停辦的SOP考慮做調整。

台北市議員潘懷宗下午在議會臨時會中，對於台北是否停辦跨年，他問黃珊珊，目前飲食攤販停掉，15例才停辦，但目前案765，影響14天，還剩兩、三天，但案771的影響才剛剛開始。黃珊珊也表示認同，認為771影響比較大。

潘懷宗指出，案771加上14天，會超過元旦假期，但如果市府原則是元旦前15例停辦，這個不對，因為沒有考慮到771的影響。黃珊珊說，這是10月的SOP，現在會考慮要不要做調整。