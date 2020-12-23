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染疫的孤立南極：超前部署的南極基地「防疫失守」之謎？

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為防疫停辦台北跨年？ 黃珊珊：這是選項之一

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員下午舉行臨時大會。記者楊正海／攝影
台北市議員下午舉行臨時大會。記者楊正海／攝影

北市跨年晚會照常準備，但台北市長柯文哲今天表示，有可能前一天宣布不辦，台北市副市長黃珊珊下午至市議會臨時會備詢時表示，柯市長說不辦，但還是有線上直播，目前北市還在做防疫計畫。對於議員詢問乾脆停辦（現場活動）？黃珊珊說，這是選項之一。

台北市議員下午進行臨時會，染疫機師在台北市足跡和北市跨年防疫準備成議員關心焦點。議員李柏毅指出，北市跨年強制戴口罩，屢勸不聽開罰3000元，但當天現場，市府有多少人手，如何開罰？

黃珊珊說，不戴口罩的可能是沒有帶，當天會有備用口罩，每一個區塊都有工讀生和警察。原本只規畫100多人，當天將增為2、300人，會採分區、分流方式。至於派多少員警？黃珊珊說，還在做防疫計畫。議員建議乾脆停辦？黃珊珊說，這是選項之一。

北市 黃珊珊 跨年晚會

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