繽紛口罩帶來好心情 台大生醫分院獲贈耶誕版醫用口罩

耶誕節將至，防疫也不鬆懈！太和殿麻辣公司董事長沈琬和勝凱科技公司董事長馮文和，共同捐贈2萬2000片「耶誕」限定版的醫療用口罩給台大醫院生醫園區分院，盼透過節日的祝福一起傳達對醫護人員防疫的關心。

院長余忠仁也代表同仁感謝2名企業主，他表示，生醫園區分院自去年12月開院以來，就遇到嚴峻的國際性新冠肺炎疫情挑戰，對於一家正準備提供服務給民眾的新開設醫院而言，極度不利於開展醫療業務，但是生醫分院在這場防疫之戰並沒有缺席。

除配合衛生局篩檢政策，提供篩檢服務，也配合調度病房收治相關須隔離或需治療的病人，讓病人恢復健康離院，更與工研院共同合作開發檢疫亭，提供醫護更好的防疫措施，服務大量需篩檢的病人。防疫期間以來也獲得各界支持，獲贈各種防疫物資，如防護面罩、紅外線熱像測溫儀及食品、飲品等，讓一線醫護同仁感受到滿滿的愛心。