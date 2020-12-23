跨年晚會可能停辦？北市：依疫情隨時調整辦理方式規模

本土零確診紀錄被打破，台北市長柯文哲今天說，台北市跨年晚會按照要辦原則準備，但可能在前一天宣布不辦。北市觀傳局表示，北市府將依中央最新疫情，隨時調整跨年晚會辦理方式或規模，最新消息將隨時於台北跨年晚會活動官網公布。

北市府提醒民眾，如民眾有呼吸道症狀請在家休息，外出參加活動請配合做好防疫並全程佩戴口罩，安心愉快地迎接2021年。

台北跨年晚會將於12月31日登場，觀傳局表示，除本周末12月26日於天母運動公園的「異饗趣」活動取消外，北市府已依12月22日中央發佈的跨年等大型集會活動防疫原則做好各項準備。

觀傳局表示，相關防疫準備，包含加強場域及公廁消毒、場內不提供飲食攤位、並在舞台周圍設區域進行出入口管制，民眾必須量體溫、消毒、戴口罩並做好實聯制始得進入，且該區域內將強制全程佩戴口罩及禁止飲食（補充水份除外），並提醒民眾參加活動應攜帶手機，以利通知防疫相關訊息。

除現場配合防疫規定外，觀光傳播局表示，北市府將提前透過各種管道向民眾宣導，如居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀的民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加活動，可留在家收看跨年晚會轉播。

目前台北跨年晚會提供多元的電視及網路直播平台，包含東森綜合、公共電視、台北市政府YouTube、台北旅遊網FB、浪LIVE直播平台、遠傳friDay影音、Line Today、Yahoo TV、東森新聞YouTube及FB、迪克斯娛樂YouTube、必應創造YouTube及FB等。