新北路邊停車 行動支付新用戶打88折

新北市政府交通局今天表示，為鼓勵民眾以行動支付繳納停車費，明年1月1日起，行動支付新用戶除可享每2筆現折5元，並享前3個月每筆路邊停車費88折加碼優惠。

新北市交通局今年3月1日起，推出新北市路邊停車費行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」優惠活動，活動原本至今年底。

新北市交通局停車營運科長許芫綺接受中央社記者訪問表示，目前已突破233餘萬張路邊停車單利用行動支付繳費，用量明顯提升，因此決定加碼再推一波。

許芫綺說，若由超商代收停車費，市府必須付手續費給代收業者，還不如拿來直接補貼給民眾；行動支付不但方便，也可減少與人或機器接觸產生的傳染風險。

她舉例，如「新用戶」有4張各10元、共40元的停車單，使用行動支付繳納則第1及3張各8元、第2及4張各3元，可省下18元，繳越多省越多。

交通局表示，民眾只要下載與交通局合作的任一家行動支付業者APP並綁定車號，包括Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、橘子支付、LINEPay Money、萬付通、遠傳friDay理財+等，停車後就會收到App主動推播提醒訊息，繳滿2筆停車費即現折5元，新用戶更可享前3個月每筆88折優惠。

交通局提醒，「滿2送5、新用戶再享88折」優惠活動僅適用於路邊停車費，且活動期間App查詢未繳費的停車單，不提供勾選單筆繳費功能；另外「路邊停車自助計費」已享以分計費和前30分鐘1元優惠及催繳通知單，不適用此優惠活動。