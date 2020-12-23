北市聯醫攜手全聯 守護失智者不被誤認小偷

失智者照護是高齡化社會重要課題，北市聯合醫院攜手全聯福利中心，將失智症服務技巧引入萬華區、中正區4家全聯商店，防止失智者因忘記結帳被當成小偷。

聯合醫院忠孝院區醫務長郭麗琳表示，截至107年，全台失智者已有28萬人，預計150年將達到88萬人，而失智者逛超市可能會出現有忘記、找不到要買的東西或一買再買，還有情緒很焦躁，以及沒有結帳導致被認為是慣竊等狀況，需要店員多一分貼心與耐心。

郭麗琳說，聯醫從107年開始將「擬真訓練模組」導入商場中，透過20名標準化的演員飾演失智者，讓店員實際體會如何同理、服務失智者，希望建立失智者友善社區，未來會繼續推廣至全聯各個賣場。

全聯行銷部協理劉鴻徵說，目前台北市萬華及中正區共有延平、同安、莒光、西藏等4家門市受過擬真教育工作坊訓練，曾有分店遇到一名顧客「忘記結帳」，但受訓過的店員判斷應是失智者，通知家屬後卻不被諒解，店員仍提供醫療資訊希望能就醫，後來真的確認是罹患失智症，家屬還回店裡致謝。

曾接受擬真訓練的全聯分店經理張佑誠說，一開始真的不知道失智症是什麼東西，從零開始接受教育訓練，最大的收穫是，讓第一線工作者知道如何判別可能是失智症患者，以及如何面對，減少因誤解產生的傷害。

台北市衛生局長黃世傑表示，失智症是高齡社會很大的問題，台北市人口老化速度是六都之冠，估計失智者約有3萬8000多人，非常感謝全聯能夠響應失智友善社區推廣活動。