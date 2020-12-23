快訊

聖誕老人的原型：兼談宗教藝術中的神話傳說

陳時中：本土病例案771共接觸173人 3人檢驗中 其餘皆為陰性

北市聯醫攜手全聯 守護失智者不被誤認小偷

中央社 / 台北23日電

失智者照護是高齡化社會重要課題，北市聯合醫院攜手全聯福利中心，將失智症服務技巧引入萬華區、中正區4家全聯商店，防止失智者因忘記結帳被當成小偷。

聯合醫院忠孝院區醫務長郭麗琳表示，截至107年，全台失智者已有28萬人，預計150年將達到88萬人，而失智者逛超市可能會出現有忘記、找不到要買的東西或一買再買，還有情緒很焦躁，以及沒有結帳導致被認為是慣竊等狀況，需要店員多一分貼心與耐心。

郭麗琳說，聯醫從107年開始將「擬真訓練模組」導入商場中，透過20名標準化的演員飾演失智者，讓店員實際體會如何同理、服務失智者，希望建立失智者友善社區，未來會繼續推廣至全聯各個賣場。

全聯行銷部協理劉鴻徵說，目前台北市萬華及中正區共有延平、同安、莒光、西藏等4家門市受過擬真教育工作坊訓練，曾有分店遇到一名顧客「忘記結帳」，但受訓過的店員判斷應是失智者，通知家屬後卻不被諒解，店員仍提供醫療資訊希望能就醫，後來真的確認是罹患失智症，家屬還回店裡致謝。

曾接受擬真訓練的全聯分店經理張佑誠說，一開始真的不知道失智症是什麼東西，從零開始接受教育訓練，最大的收穫是，讓第一線工作者知道如何判別可能是失智症患者，以及如何面對，減少因誤解產生的傷害。

台北市衛生局長黃世傑表示，失智症是高齡社會很大的問題，台北市人口老化速度是六都之冠，估計失智者約有3萬8000多人，非常感謝全聯能夠響應失智友善社區推廣活動。

失智症 北市

延伸閱讀

高齡失智者掌廚做菜 桃園9個認知休憩站就像咖啡店

全聯22日再開賣雙色中衛雪花口罩 卡友加贈100福利點

迎冬至 全聯獨家開賣「變色龍彩虹圓」

全聯鮮奶「整排上鎖」 網傻眼：牛奶界的LV？

相關新聞

不斷更新整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

本土253天零確診紀錄被打破，中央疫情指揮中心昨天與全國各地方政府開視訊會議後決議不禁止各地舉辦跨年等大型活動，但要符合...

八里煙火秀模擬影片公布！最佳6個賞煙火地點同步公開

八里煙火秀將在12月31日晚上8點舉辦，新北市高灘地管理處今天在官網公布八里璀璨煙火模擬動畫（動畫網址:https://...

跨年防疫 北市府：遵守5大原則 市府周邊設出入口管制

本土零確診紀錄被打破，北市府跨年活動及台北一零一煙火目前原則照常舉辦，北市觀光傳播局長劉奕霆今天表示，北市府針對中央的五...

跨年晚會可能停辦？北市：依疫情隨時調整辦理方式規模

本土零確診紀錄被打破，台北市長柯文哲今天說，台北市跨年晚會按照要辦原則準備，但可能在前一天宣布不辦。北市觀傳局表示，北市...

創新防疫備戰疫情 臺北市防疫大事紀一次看

新冠肺炎今年元月爆發後，全球疫情至今嚴峻，臺北市政府面對防疫工作，除了推出不少創新防疫措施，包括防疫計程車、酷課雲遠端教學，防疫旅館等，為因應瞬息萬變的疫情，會把每日疫情數據匯整於雲端供首長透過平板電腦隨時關注疫情變化，以利提前部署，隨時防堵防疫缺口。

福隆迎曙光舉辦14年首度喊卡 觀光局：其他活動研議中

隨著長榮確診紐籍機師傳染給一位廣明女員工，台灣零本土案例紀錄在第253天止步。交通部觀光局表示，因應新冠肺炎本土案例出現...

健保社保分級補助身心障礙 議員籲增加排富條款

中央就全民健保與社會保險分級補助弱勢，輕度身心障礙則由北市補助，但議員王浩今天在民政委員會中質疑社會局補助時沒有排富，對...

中捷斷軸 柯文哲為何派北捷局長到台中議會被問好問滿？

台北市捷運局今天到台中市議會，針對中捷「斷軸」提出專案報告，並接受中市議員一整天問題轟炸；對照2015年中捷工程意外後，北捷局當時只來報告不備詢，兩次回應的善意程度差很大。政壇觀察，中捷事件已成為民眾黨包袱，台北市長柯文哲想走出台北市，得先搞定中捷意外，否則也別想選2024總統了。

中捷斷軸後新北捷運局徹查 侯友宜：誰犯錯就送監察院

台中捷運綠線因斷軸事件，延後通車，事後又被爆出聯結器軸心是中國大陸製。新北捷運局今於市政會議時指出，新北境內都沒有捷運、...

疫情恐升溫 侯友宜：還沒訂尾牙的稍緩一下

英國驚傳變種新冠病毒，中央流行疫情指揮中心宣布，英國航班減半，自英國入境旅客及過去14天有英國旅遊史者，入境後集中檢疫1...

首座紐爾遜式提籃型鋼拱橋 麥帥二橋進行防蝕改善工程

北市麥帥二橋為國內首座紐爾遜式提籃型鋼拱橋，橋面寬16公尺設置雙向四車道，銜接內湖區堤頂大道及松山區健康路，舒緩龐大車流...

新北小確幸 路邊停車費用行動支付享優惠

汽車目前仍是多數人的交通工具，車主都須負擔不少停車費，新北交通局鼓勵車主智慧化支付停車費，祭出「行動支付滿2送5、新用戶...

熱門新聞

歡樂耶誕城取消臨時性集會 板橋人：不用塞車了

宜蘭「地王」蟬聯19年紅不讓 每坪地價超過149萬元

不斷更新整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

鄭文燦：五月天演唱會、桃園跨年暫照辦 遵守防疫規定

北市社宅遭爆一堆巨無霸陽台 都發局說話了

讚啦！台灣大豆打開日本市場 優良農民、廠商獲表揚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。