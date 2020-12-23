健保社保分級補助身心障礙 議員籲增加排富條款
中央就全民健保與社會保險分級補助弱勢，輕度身心障礙則由北市補助，但議員王浩今天在民政委員會中質疑社會局補助時沒有排富，對真正需要補助的人不公平。社會局對此表示，因為中央地方都有補助，如果只針對輕度身障者排富會造成「一市二制」。委員會最後決議，要求社會局向中央主管爭取授權，讓補助金發放可以增加排富條款。
目前健康保險補助，除了輕度障礙一般戶由台北市政府補助四分之一外，其餘都是由中央補助，而社會保險則是全部由社會局支出。王浩認為，增加排富條款才符合台北市施政原則，如果所有人都得到補助，會造成貧富不均。
社會局表示，全民健康保險中央針對重度障礙者全額補助、中度障礙者補助二分之一、輕度障礙除中低收入戶外，才由北市，府補助二分之一；另外社會保險無論身心障礙等級，雖然補助皆由社會局支出，但也是一句中央法規辦理，所以都沒有排富條款。就算針對健保部分進行排富，只有輕度障礙補助是北市府出錢，也會造成「一市二制」的現象。
王浩說，中央雖然不希望排富，但給北市府的錢都要花在刀口上，建議社會局可以擬排富條款，經算後再交給中央，要求中央依台北市需求發放補助金。
議員林國成則不贊成身心障礙要排富，他認為身心障礙者都是迫於無奈，這些補助只是表達關心，也擔心只有台北市排富，其他縣市政府都沒有也很奇怪，若真的要排富，希望中央可以訂定排富標準。
王浩還舉例，過去他有個睡眠呼吸終止症的朋友拿到輕度身心障礙證明，但實際上卻比他富有，為什麼還要補助？這些補助應該要給真正需要的人，還說中央的經費也是納稅人的錢，建議設定基本的排富門檻。
對此，社會局表示，之後會向中央表達北市府在相關補助上增加「排富條款」，全國統一制度；委員會最後做成附帶決議「責成社會局就相關補貼，向中央主管機關增取授權，彈性增加排富條款」。
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