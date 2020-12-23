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健保社保分級補助身心障礙 議員籲增加排富條款

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市議會民政委員會呼籲中央可以針對補助身心障礙者健保與社保的部分，新增排富條款。記者鍾維軒／攝影
台北市議會民政委員會呼籲中央可以針對補助身心障礙者健保與社保的部分，新增排富條款。記者鍾維軒／攝影

中央就全民健保與社會保險分級補助弱勢，輕度身心障礙則由北市補助，但議員王浩今天在民政委員會中質疑社會局補助時沒有排富，對真正需要補助的人不公平。社會局對此表示，因為中央地方都有補助，如果只針對輕度身障者排富會造成「一市二制」。委員會最後決議，要求社會局向中央主管爭取授權，讓補助金發放可以增加排富條款。

目前健康保險補助，除了輕度障礙一般戶由台北市政府補助四分之一外，其餘都是由中央補助，而社會保險則是全部由社會局支出。王浩認為，增加排富條款才符合台北市施政原則，如果所有人都得到補助，會造成貧富不均。

社會局表示，全民健康保險中央針對重度障礙者全額補助、中度障礙者補助二分之一、輕度障礙除中低收入戶外，才由北市，府補助二分之一；另外社會保險無論身心障礙等級，雖然補助皆由社會局支出，但也是一句中央法規辦理，所以都沒有排富條款。就算針對健保部分進行排富，只有輕度障礙補助是北市府出錢，也會造成「一市二制」的現象。

王浩說，中央雖然不希望排富，但給北市府的錢都要花在刀口上，建議社會局可以擬排富條款，經算後再交給中央，要求中央依台北市需求發放補助金。

議員林國成則不贊成身心障礙要排富，他認為身心障礙者都是迫於無奈，這些補助只是表達關心，也擔心只有台北市排富，其他縣市政府都沒有也很奇怪，若真的要排富，希望中央可以訂定排富標準。

王浩還舉例，過去他有個睡眠呼吸終止症的朋友拿到輕度身心障礙證明，但實際上卻比他富有，為什麼還要補助？這些補助應該要給真正需要的人，還說中央的經費也是納稅人的錢，建議設定基本的排富門檻。

對此，社會局表示，之後會向中央表達北市府在相關補助上增加「排富條款」，全國統一制度；委員會最後做成附帶決議「責成社會局就相關補貼，向中央主管機關增取授權，彈性增加排富條款」。

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