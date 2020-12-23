八里煙火秀模擬影片公布！最佳6個賞煙火地點同步公開

八里煙火秀將在12月31日晚上8點舉辦，新北市高灘地管理處今天在官網公布八里璀璨煙火模擬動畫（動畫網址），以「絢麗綻放 幸福新北」為主題，視覺效果寬達500米，讓八里河岸的美麗再升級，一起與民眾告別2020，迎接美好的2021。

八里煙火秀一開場即以繽紛大船鳴笛氣勢的大紅牡丹高空煙火齊發象徵2021大豐收，緊接上場的是熱情水母煙火盡情在空中綻放，搭配游來游去小魚煙火打造出大海的氛圍，更有大小朋友喜愛的笑臉煙火和八里水岸才能施放的「水中旋轉芭蕾煙火」，其優雅獨特與愛心煙火的精彩度更添加了浪漫氛圍，煙火的尾聲則以金黃色瀑布錦冠煙火連續升空綻放。

水利局表示，本次煙火效果廣度達到500公尺，高空煙火高度達100公尺，中空煙火高度達50公尺。以震撼浪漫的氛圍讓八里夜空越夜越美麗，希望震撼的美麗能帶給民眾一個不一樣的迎新去舊儀式感，一同趕走今年的不開心，迎向未來更美好一年。

水利局此次也彙整了最佳的煙火欣賞點，包含婚紗廣場、風帆馬頭、八里渡船頭、油車里福德宮、淡水渡船頭、甚至在捷運淡水站也能看到煙火秀。