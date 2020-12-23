快訊

不斷更新／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

拒簽預算「川普大撒幣」？疫情紓困的9000億美金之亂

中捷斷軸後新北捷運局徹查 侯友宜：誰犯錯就送監察院

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今主持市政會議。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今主持市政會議。記者吳亮賢／攝影

台中捷運綠線因斷軸事件，延後通車，事後又被爆出聯結器軸心是中國大陸製。新北捷運局今於市政會議時指出，新北境內都沒有捷運、輕軌都沒採用相同規格的連結器，檢測後也都沒問題；新北市長侯友宜也表示，「別人犯下的錯誤，絕對不可以發生在新北，如果發生問題，影響民眾安全，把你送監察院。」

侯友宜指出，全國最大的捷運施作就在新北市，雖然新北捷運局沒有承攬萬大中和縣，但那也是新北的責任，「不管誰幫我們辦，責任都在我們身上，監工也有責任，發生事情，新北不會有事嗎？」

侯友宜也向捷運局撂下重話，別人犯下的錯誤絕對不可以發生在新北，如果發生問題，「把你送監察院」，監工一定要落實，若有疏忽，絕對不手軟，「攸關新北市403萬市民使用的安全的交通工具，一刻都不能馬虎。」

新北捷運局表示，中捷斷軸事件後，立即要求新北環狀線及淡海輕軌營運公司檢查，均無異常，並將於3年大修年限時，針對聯結器等重要元件進行非破壞檢測，了解使用狀況。

其中台北捷運局代辦的新北環狀線聯結器由德國(VOITH)製造，新北自辦淡海輕軌第一期關節式連結器亦由德國(HUBNER)生產，與台中捷運川崎重工使用的規格、廠牌不同，本局亦完成調閱臺北捷運局相關文件及報告成果，進一步瞭解設計狀況。

另外新北自辦的捷運三鶯線聯結器由西班牙(CAF)製造，目前為設計階段，將由新北捷、專管顧問及獨立查證與確證顧問持續加強設計監督；由台北捷運局代辦的萬大中和線及新北樹林線、環狀線南北環電聯車半永久聯結器則尚未設計，新北捷也會加強監督。

台中捷運 北捷

延伸閱讀

新北：境內捷運聯結器與中捷不同 初檢無異常

新北才剛說耶誕城停止集會 親綠粉專秒做圖黑侯友宜

視察萬大線未與侯友宜同台 柯文哲：時間上沒剛好

影／上任兩年施政滿意度近八成 侯友宜：做事做事再做事

相關新聞

不斷更新整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

本土253天零確診紀錄被打破，中央疫情指揮中心昨天與全國各地方政府開視訊會議後決議不禁止各地舉辦跨年等大型活動，但要符合...

八里煙火秀模擬影片公布！最佳6個賞煙火地點同步公開

八里煙火秀將在12月31日晚上8點舉辦，新北市高灘地管理處今天在官網公布八里璀璨煙火模擬動畫（動畫網址:https://...

跨年防疫 北市府：遵守5大原則 市府周邊設出入口管制

本土零確診紀錄被打破，北市府跨年活動及台北一零一煙火目前原則照常舉辦，北市觀光傳播局長劉奕霆今天表示，北市府針對中央的五...

中捷斷軸後新北捷運局徹查 侯友宜：誰犯錯就送監察院

台中捷運綠線因斷軸事件，延後通車，事後又被爆出聯結器軸心是中國大陸製。新北捷運局今於市政會議時指出，新北境內都沒有捷運、...

疫情恐升溫 侯友宜：還沒訂尾牙的稍緩一下

英國驚傳變種新冠病毒，中央流行疫情指揮中心宣布，英國航班減半，自英國入境旅客及過去14天有英國旅遊史者，入境後集中檢疫1...

首座紐爾遜式提籃型鋼拱橋 麥帥二橋進行防蝕改善工程

北市麥帥二橋為國內首座紐爾遜式提籃型鋼拱橋，橋面寬16公尺設置雙向四車道，銜接內湖區堤頂大道及松山區健康路，舒緩龐大車流...

新北小確幸 路邊停車費用行動支付享優惠

汽車目前仍是多數人的交通工具，車主都須負擔不少停車費，新北交通局鼓勵車主智慧化支付停車費，祭出「行動支付滿2送5、新用戶...

新北八里跨年焰火、元旦升旗暫照常 侯友宜：該停就停

國內昨日新增一例新冠肺炎本土確診，新北市府立即宣布新北耶誕城取消戶外集會活動，至於八里跨年煙火、元旦各行政區升旗典禮，目...

土城醫院歡慶聖誕節 MOMO台哥哥、姐姐現場帶氣氛

新北市立土城醫院為歡慶聖誕節，今日上午10時許在醫院大廳舉辦「兒少勤防疫、醫起動起來」聖誕節關懷活動，因希望吸引孩子注意...

北市跨年前一天宣布停辦？柯文哲：這7天隨時應變

本土零確診紀錄被打破，北市府跨年活動及台北101焰火不停辦。市長柯文哲今受訪表示，離跨年還有7天，北市府會隨時應變。柯說...

影／紐機師害跨年沒了？柯文哲下令監測：隨時發布消息

台灣昨天(22日)爆發本土病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中要求地方政府要做好防疫應變計畫，包括洗手、量體溫、戴口罩...

跨年晚會 柯文哲：原則如期 但可能前一天宣布不辦

中央流行疫情指揮中心昨天宣布台灣出現一名本土確診案例，外界關注台北市跨年晚會是否舉行，台北市長柯文哲今天表示，按照要辦的...

熱門新聞

歡樂耶誕城取消臨時性集會 板橋人：不用塞車了

宜蘭「地王」蟬聯19年紅不讓 每坪地價超過149萬元

鄭文燦：五月天演唱會、桃園跨年暫照辦 遵守防疫規定

北市社宅遭爆一堆巨無霸陽台 都發局說話了

讚啦！台灣大豆打開日本市場 優良農民、廠商獲表揚

不斷更新整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。