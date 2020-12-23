中捷斷軸後新北捷運局徹查 侯友宜：誰犯錯就送監察院

台中捷運綠線因斷軸事件，延後通車，事後又被爆出聯結器軸心是中國大陸製。新北捷運局今於市政會議時指出，新北境內都沒有捷運、輕軌都沒採用相同規格的連結器，檢測後也都沒問題；新北市長侯友宜也表示，「別人犯下的錯誤，絕對不可以發生在新北，如果發生問題，影響民眾安全，把你送監察院。」

侯友宜指出，全國最大的捷運施作就在新北市，雖然新北捷運局沒有承攬萬大中和縣，但那也是新北的責任，「不管誰幫我們辦，責任都在我們身上，監工也有責任，發生事情，新北不會有事嗎？」

侯友宜也向捷運局撂下重話，別人犯下的錯誤絕對不可以發生在新北，如果發生問題，「把你送監察院」，監工一定要落實，若有疏忽，絕對不手軟，「攸關新北市403萬市民使用的安全的交通工具，一刻都不能馬虎。」

新北捷運局表示，中捷斷軸事件後，立即要求新北環狀線及淡海輕軌營運公司檢查，均無異常，並將於3年大修年限時，針對聯結器等重要元件進行非破壞檢測，了解使用狀況。

其中台北捷運局代辦的新北環狀線聯結器由德國(VOITH)製造，新北自辦淡海輕軌第一期關節式連結器亦由德國(HUBNER)生產，與台中捷運川崎重工使用的規格、廠牌不同，本局亦完成調閱臺北捷運局相關文件及報告成果，進一步瞭解設計狀況。

另外新北自辦的捷運三鶯線聯結器由西班牙(CAF)製造，目前為設計階段，將由新北捷、專管顧問及獨立查證與確證顧問持續加強設計監督；由台北捷運局代辦的萬大中和線及新北樹林線、環狀線南北環電聯車半永久聯結器則尚未設計，新北捷也會加強監督。