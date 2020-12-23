疫情恐升溫 侯友宜：還沒訂尾牙的稍緩一下

英國驚傳變種新冠病毒，中央流行疫情指揮中心宣布，英國航班減半，自英國入境旅客及過去14天有英國旅遊史者，入境後集中檢疫14天，期滿前採檢。新北市長侯友宜今也呼籲中央，從疫情嚴重國家入境者，應比照移工14天居家檢疫後普篩，並強化7天的自主健康管理，另他也在市政會議時跟局處首長說，「還沒訂尾牙的，抱歉，稍緩一下」。

侯友宜指出，入境嚴格把關是最重要的關鍵，當英國變種的疫情進來時，不是拿了一個國外報告就可以，每一個都要篩檢、居家檢疫做到位，7天自主健康管理也要強化。

對於如何強化自主健康管理，侯友宜說，「不應該放牛吃草」，例如報備行程、限制去公共場所，都可研議，雖然沒有強制力，但可加強要求，希望中央有統一標準。

侯友宜也在會議時跟台下各局處首長及區長說，要幫助民眾把憂患意識找回來 ，避免防疫破口，「還沒訂尾牙的，抱歉，稍緩一下，已經訂的就看疫情，能做再做，損失一點錢沒關係，萬一感染了，是全國人民危害。」